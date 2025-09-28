『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』 第1話 顔に出ない柏田さんをびっくりさせてみよう！
2025年10月4日(土)よりTOKYO MXほかにて放送開始するTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』の第1話あらすじ&先行カット到着！ 表情が読めない気になる子に四苦八苦する青春ラブコメディにご注目♪
『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』は、東ふゆによる日本の漫画作品。「ニコニコ静画」内のウェブコミック配信サイト『ドラドラドラゴンエイジ』（KADOKAWA）にて2018年6月22日に連載を開始、その後『ドラドラしゃーぷ#』に移籍し、2023年6月9日まで連載された。
表情が変わらない女子中学生・柏田と、その無表情を崩そうと奮闘する同級生の男子・太田を中心に展開するラブコメディだ。
さっそくTVアニメ第1話のあらすじをご紹介！
＜第1話「まったく顔に出ない柏田さんとめちゃくちゃ顔に出る太田君」＞
太田くんは、まったく表情が読めない柏田さんが気になっている。なんとかびっくりさせてみようと四苦八苦するが、どれも失敗。悔しがる太田くんに、柏田さんはとんでもない一言を放つのだった。
太田くんたちのクラスはプール掃除をすることになる。いつもあまり喋らない柏田さんが女子と馴染んでいないような。
そこで太田くんはわざと柏田さんにちょっかいをかけにいく。
☆第1話先行カットをすべてチェック！（写真7点）＞＞＞
（C）東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会
