¡ÖÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¡×¤Ç¡Èº£ÅÙ¤³¤½¡ÉÎ©·ï¤«¡Ä¸Å¼ÕÆî¾ë»ÔÄ¹¤¬¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¤Ë¡Ö¼¿¦¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×
¥Ï¥°¤òÇ§¤á¤ëÏ¿²»¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ
²Æì¸©¤ÎÆî¾ë»ÔµÄ²ñ¤Ï£¹·î26Æü¤Ë¡È¥»¥¯¥Ï¥é»ÔÄ¹¡É¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¸Å¼Õ·Ê½Õ¡Ê¤³¤¸¤ã¤±¤¤¤·¤å¤ó¡Ë»ÔÄ¹¡Ê70¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£
¸Å¼Õ»á¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Ï²áµî£³²óÄó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¿ÅÞµÄ°÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤ÏÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ë½÷À¤¬¸Å¼Õ»á¤«¤é¸ý»ß¤á¹©ºî¤ò²èºö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²»À¼¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢Í¿ÅÞµÄ°÷¤¬ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤òÄó½Ð¡££´²óÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¸Å¼Õ»á¤Ï10Æü°ÊÆâ¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¼º¿¦¤¹¤ë¡£
Ï¿²»¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»ÔÄ¹¡Ö¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ë¥Ï¥°¤·¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤ìÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¡©¡×
½÷À¡Ö¤¨¡¢¤ï¤¿¤·¡©¡¡¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
»ÔÄ¹¡Ö¥Ï¥°¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¥¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡¢³§¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡×
¤È¥Ï¥°¤òÇ§¤á¤ëÈ¯¸À¤¬Ï¿²»¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£·î¤ËÆþ¤ë¤È¼çÄ¥¤ò°ìÅ¾¤·
»ÔÄ¹¡Ö¤³¤³¤ÇËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¸Å¼Õ¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡×
¤È¡¢½÷À¤«¤é¥Ï¥°¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÀÕÇ¤Æ¨¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²»À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¿¦°÷¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ÔÄ¹¤«¤é¤Î°µÎÏ¤â¤¢¤êµÙ¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Æ¹ðºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá
¡Ö¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¥»¥¯¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¡¢½÷À¤«¤é¤ÎÈï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤Ë¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆáÇÆÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ïº£Ç¯£²·î¤Ë·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÈÌµ¼Â¡É¤È¡ÈÌµºá¡É¤Ï°ã¤¦¡£ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸¡»¡Åª¤Ë¾ÚÌÀ¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£º£²ó¤Ï½÷À¤¬Ï¿²»¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇµÄ²ñ¤âÆ°¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÁÜººµ¡´Ø¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸Å¼Õ»ÔÄ¹¤Ï¼¿¦¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¡£¤Þ¤µ¤ËµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
Â¾¤Ë¤â»Ô¿¦°÷¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¿½¹ð¤¹¤ë²óÅú¤¬£¹·ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤ê¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¡×¤È¤¤¤¦·Ú¤¤¸ÀÍÕ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ø¿¹ÕéË¡Î§»öÌ³½ê¡Ù¤Î¿¹Õé·òÂÀÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤É¤ª¤ê»ÔÄ¹¤«¤é¿¦°÷¤Ø¤ÎÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤¥¥¹¤äÂÀ¤â¤â¤ò¿¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·ºË¡Âè176¾ò¤ÎÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿Æ¹ðºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¹ðÁÊ¸¢¼Ô¤«¤é¹ðÁÊ¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¸øÁÊÄóµ¯¤ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â»ÔÄ¹¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¨Ë´¤Î¤ª¤½¤ìÅù¤ÏÄã¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÂáÊá¤È¤¤¤¦¿ÈÊÁ¹´Â«¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢·Ù»¡¤Î»ÔÄ¹Åù¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ä¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¾¤Ëµ¯ÁÊ¡¦Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£¶·î°Ê¾å10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Ë½è¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
ºÇ¶á¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤Î¡ÈÍð¤ì¡É¤¬ÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤ë¡£»þ¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤Ê¤É¤«¤é·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ê£¿ô½÷À¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î·ï¡¢²Æì¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£