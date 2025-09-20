飲食チェーン店「PRONTO」（以下、プロント）から、「旅」をテーマにしたポケモンのノベルティ付きスペシャルメニューやオリジナルグッズが発売される。10月1日（水）から11月30日（日）までの期間限定で、モーニングや夜の販売時間を除くカフェタイムに提供予定。

新しい旅がはじまる！プロントのポケモンコラボ10月1日〜 (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

今年で3度目となる今回のコラボでは、「旅」をテーマに、ゲーム最新作に登場する様々なポケモンをイメージした、スペシャルドリンク3品、パスタとスイーツのスペシャルフード4品が新登場する。スペシャルメニューにはクリアカードやキーホルダーのノベルティが付く。

スペシャルドリンク（各990円）は、ストロータグつきのオリジナルカップに入っている。「ニンフィアのルビーチョコレートラテ」は、ピンク色のチョコレートドリンクで、リボン型のモナカが添えられている。「チルタリスのココナッツブルーラテ」は羽を思わせるマシュマロがトッピングされた、淡いブルーのココナッツミルクで、ブルーキュラソシロップ入りのレモンスカッシュに、ゆずジュレを加えた「ルカリオのゆずレモンスカッシュ」もお目見えする。

ニンフィアのルビーチョコレートラテ（990円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

左）チルタリスのココナッツブルーラテ、右）ルカリオのゆずレモンスカッシュ（各990円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

スペシャルフードは、錦糸卵で“放電”を表現した「デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ」（1870円）や、ゲーム最新作で冒険の最初のパートナーとなる3匹のポケモンを、バジル、ミニトマト、チーズで表現した「チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ」（1870円）が登場する。



「ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜」（1760円）は、バイカラーのクロワッサンにヨーグルトホイップとブルーベリージャムをサンドしたデザートサンドで、「フラベベのフランボワーズと苺のケーキ」（1430円）は、抹茶味のスポンジに、バニラムースとフランボワーズと苺のムースを重ねている。

左）デンリュウのラタトゥイユカルボナーラ、右）チコリータ・ポカブ・ワニノコの仲良しミートクリーム 生パスタ（各1870円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

左）フラベベのフランボワーズと苺のケーキ（1430円）、右）ゲンガーのクロワッサンサンド〜ブルーベリーヨーグルト〜（1760円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

ドリンクメニューを注文すると、1品につき「ポケモンオリジナルクリアカード」（全10種）と、フードメニュー1品につき「ポケモンオリジナルオーロラアクリルキーホルダー」（全7種）がランダムで1枚もらえる。メニューをテイクアウトまたはオリジナルグッズを購入すると、ポケモンオリジナルショッパーがもらえる。1会計につき1人1枚までで、各店なくなり次第終了となる。

スペシャルドリンク注文でもらえるポケモンオリジナルクリアカード（全10種） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

スペシャルフード注文でもらえるポケモンオリジナルアクリルキーホルダー（全7種） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

スペシャルメニューに登場するポケモンたちがデザインされている (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

スペシャルメニューのテイクアウトかグッズ購入でもらえるポケモンオリジナルショッパー (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

オリジナルグッズは、電子レンジで使用可能な「ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ」（3080円）や、持ち運びに便利なハンドル付きの「ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル」（3850円）、シンプルな黒でカジュアルに着られる「ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ」（3850円）、旅をイメージした「ポケモンオリジナルラゲッジタグ」（1430円）、キャンバス素材の「ポケモンオリジナルポリキャンバストートバッグ」（2420円）が発売される。

ポケモンオリジナル耐熱ガラスマグカップ（3080円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

ポケモンオリジナルウッドキャップ・ステンレスボトル（3850円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

ポケモンオリジナルロングスリーブＴシャツ（3850円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

ポケモンオリジナルラゲッジタグ（1430円） (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 NintendoCreatures Inc.GAME FREAK inc.

キャンペーン期間中、全国7か所の対象店舗では、外観や店内にポケモンの特別な装飾が施される。関西地区では「PRONTO 梅田楽天地ビル店」（大阪市北区）が対象になっている。また、プロントの公式X（旧Twitter）ではオリジナルグッズが当たるキャンペーンも開催する。実施期間は10月1日（水）〜14日（火）と10月31日（金）〜11月13日（木）の2回で、それぞれ賞品が変わる。



ポケモンスペシャルメニュー＆グッズは、10月1日（水）から11月30日（日）までの期間限定で、全国のプロントと E PRONTOで取り扱う。一部店舗ではサービス内容や価格が異なり、店舗により取り扱いのないメニューがある。紹介した商品の価格は全て税込みで、スペシャルメニューはテイクアウトとイートインの場合で価格が異なる。



(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.