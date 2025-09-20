元宝塚歌劇団宙組トップ真風涼帆（39）が20日、自身の公式サイトを通じ、第1子を出産したことを発表した。

真風は24年9月に、俳優でWOWOW「ゴールデンカムイ」で牛山辰馬などを演じたことで知られる勝矢（50）と結婚。公式サイトで「このたび無事に新しい命を迎えることができましたことをご報告申し上げます。母子ともに健康で、あたたかな愛に包まれながら新しい生活をスタートしております」と報告した。

「ここに至るまでの間、皆さまから寄せられたたくさんの励ましや優しいお言葉が、大きな力となりました。心より感謝申し上げます。人生の新しいステージを迎え、ひとりの母としても、また表現者としても、これからますます成長していけるよう歩んでまいります」と決意をつづった。

◆真風涼帆（まかぜ・すずほ） 1986年（昭61）7月18日生まれ、熊本県出身。06年に宝塚歌劇団入団。星組配属。15年5月に宙組、17年11月、相手娘役に星風まどかを迎え同組トップ。21年6月に2人目相手娘役に潤花を迎えた。トップ在位約5年7カ月、23年6月、本拠地通算9作で退団した。身長175センチ。愛称「ゆりか」「すずほ」。