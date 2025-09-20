大人が即こなれる“この1本”！【studio CLIP】ゆるっと可愛い♡「黒デニムパンツ」

まだまだ続きそうな、世界的デニムブーム。これから買い足すなら、「どれを選べばいい？」と悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の「黒デニムパンツ」です。ゆるっとシルエットでこなれ感アップ。体型カバーと楽な穿き心地が期待できるうえ、スタイリッシュに決まりそうな黒デニムパンツは、大人コーデの即戦力になる予感。

ゆるっと可愛くて上品！ 今っぽくこなれて見えるセミフレアシルエット

【studio CLIP】「カラーデニムセミフレアパンツ」〈ブラック〉\7,590（税込）

裾にかけてやや広がるセミフレアシルエットが特徴。トレンド感があり上品な雰囲気もまとえるデニムパンツは、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代も挑戦しやすそう。「とにかく形が綺麗です」と、スタッフさんもリコメンド。「柔らかく穿き心地抜群の素材を使用」（公式オンラインストアより）しているとのことなので、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

トレンドがギュッと詰まったお手本コーデ

ラガーポロニットトップスでスポーティに。レースラップスカートを巻いてフェミニンな要素もプラスすれば、トレンド感たっぷりの着こなしに。見慣れた黒デニムパンツも、シルエットと合わせるアイテムを変えることで、グッと今っぽくこなれ感のあるスタイルを楽しめそうです。

シルエットも色味も可愛い！ 最旬バレルレッグパンツ

【studio CLIP】「バレルデニムパンツ」〈ブラック〉\5,990（税込）

ゆるっと穿けるのが可愛いだけじゃなく、立体的なコクーンシルエットでトレンド感も高まるバレルデニムパンツ。ほんのり色褪せたようなカラーが、ヴィンテージライクなムードも醸し出します。「シルエットも色味もとにかく可愛いです」と、スタッフさんもお気に入りの様子。

低身長さんがバランスよく穿けそうなプチフリーサイズも展開

身長152cmのスタッフさんはプチフリーサイズを着用。「地面にもつかないのでフラットなシューズでも合わせられます！」とコメントしているように、低身長さんもバランスよく着こなせそうなのがgood。デニムカバーオールを合わせたセットアップ風スタイルで、最旬カジュアルスタイルを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i