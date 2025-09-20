¡Ö¶ò¤«¤Ç¤·¤¿¡£¡×68ºÐ¸µ¸øÌ³°÷¡¢3¥õ·î¤Ç¡ÒÂà¿¦¶â1,100Ëü±ß¡Ó¤¬Ë¢¤È¾Ã¤¨¤ë¡Ä¾Ú·ô¥Þ¥ó¤Î¡ÖÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤¿ËöÏ©
Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡Ä¡Ä¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤Û¤ÉÊú¤¨¤ëÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¡¢»þ¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£Ã»´ü´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òÊú¤¨¤¿¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê¾Ú·ô¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¤¤¿¸µ¸øÌ³°÷¤Î¸í»»
Ä¹Ç¯¶Ð¤á¾å¤²¤¿»ÔÌò½ê¤òÂà¿¦¤·¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿Âà¿¦¶â¤Ï2,200Ëü±ß¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Ä¤³¤ÄÃù¤á¤Æ¤¤¿ÍÂÃù¶â¤Ï1,300Ëü±ß¡£·×3,500Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤Ï¡¢¸µ¸øÌ³°÷¤ÎÎëÌÚÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ø2022Ç¯ÅÙ À¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¡ÖÉÔ°Â´¶¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¼Â¤Ë8³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëºòº£¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë°ì¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â»ñ»º¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ç¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÁë¸ý¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÈÊª¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¸µËÜ¤¬³ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÊ¤¨¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£»ä¤É¤â¤¬¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ì¸À¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ª¤ÎÎÏ¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢»ñ»º¤ò¡Ø¼é¤ë¡Ù°Õ¼±¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤ÀÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¤Î¾å¾º¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤¤¤ï¤Ð¡Ø¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤ÎÃúÇ«¤ÇÏÀÍýÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢»ä¤É¤â¤¬º£¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£ÏÃÂê¤Î¿·¤·¤¤µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë½¸ÃæÅê»ñ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤Ç¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥°¥é¥Õ¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±°ì¤Î´ë¶È¤Î³ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÍË¾¤ÊAI´ØÏ¢´ë¶È¿ô½½¼Ò¤ËÅê»ñ¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤¬ÉÔÄ´¤Ç¤âÂ¾¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤â¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÅê»ñ¤Ç¤¹¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Î¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢1Ç¯¸å¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤´É×ÉØ¤ÇÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤È¤¤¤¦Ì´¤â¡¢·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤µ¤ì¤ëÎëÌÚÍÍ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀìÌç²È¤¬¸·Áª¤·¤¿ÍË¾¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ñ»º¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯ÁªÂò»è¤â¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´Âè°ì¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¹ª¤ß¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÂà¿¦¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤Ç¤¢¤ë1,100Ëü±ß¤Ç¡¢¤½¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¡£¤½¤·¤Æ°Ì´¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥õ·î¸å¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍø¾å¾º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô°Â¤ÎÇÈ¤¬¡¢AI´ØÏ¢¥»¥¯¥¿¡¼¤òÄ¾·â¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î´ð½à²Á³Û¤ÏË½Íî¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»ñ»º¤Ï¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÁÊ¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÎäÀÅ¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤Ï¡ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡É¤È¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ÏÃ¯¤Ë¤âÍ½Â¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£Åê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¸ÂÄêÅª¡×¡ÖÀäÂÐÂç¾æÉ×¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤ÎÅ´Â§
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ú·ô¡¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¢¤Ã¤»¤óÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÊ¶Áè²ò·è¼êÂ³»öÎã 2025Ç¯4·î¡Á6·î¡Ù¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤äÀâÌÀµÁÌ³°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè»öÎã¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃ´Åö¼Ô¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¡¢¾¦ÉÊÀ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ·ïÅê»ñ¿®Â÷¤ËÍ×¤·¤¿¼ê¿ôÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê60Âå¸åÈ¾¡Ë
¡ü¡Ö¸µËÜ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÙ¤«¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤·¤ÆÅê»ñ¿®Â÷¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¬Â»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÈÔ²óºö¤È¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÂ»¼º¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê70ÂåÁ°È¾¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ü¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ³ô¼°¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Â»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¡Ê70ÂåÁ°È¾¡¦½÷À¡Ë
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÇÄêÅª¤ÊÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤ÆÅê»ñ´«Í¶¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡ÊÃÇÄêÅªÈ½ÃÇ¤ÎÄó¶¡¡Ë¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ö1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤â¡¢¸ÜµÒ¤Ë²áÅÙ¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¡¢Àµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤òË¸¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´«Í¶¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¡×¡Ö¸ÂÄêÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°ÂÁ´À¤ò¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤ë¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¡¢ºâ»º¾õ¶·¡¢¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò´«¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÅ¬¹çÀ¤Î¸¶Â§¡×¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¡Ö°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤È¤¨Ê¬»¶Åê»ñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤ò¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤»¤º¤Ë´«¤á¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¬¹çÀ¤Î¸¶Â§¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤Ï¤Þ¤ºµ¿¤¦¡×¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖµÏ¿¤ò»Ä¤¹¡×¤È¡¢3¤Ä¤ÎÅ´Â§¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£
¤Þ¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÍ»Ä£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼ÔÁêÃÌ¼¼¡×¤ä¡¢ÃæÎ©¡¦¸øÀµ¤ÊÎ©¾ì¤«¤éºÛÈ½³°¤Ç¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¶âÍ»ADRÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÅª¤ÊÁêÃÌÁë¸ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ø2022Ç¯ÅÙ À¸³èÊÝ¾ã¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù
¾Ú·ô¡¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¤¢¤Ã¤»¤óÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¡ØÊ¶Áè²ò·è¼êÂ³»öÎã 2025Ç¯4·î¡Á6·î¡Ù