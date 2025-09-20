¡Ö¥¬¥ó¥À¥à ¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡×¤è¤ê¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à ¥¬¥¤¥¢µ¡/¥ª¥ë¥Æ¥¬µ¡(GQ)¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡ÚHG 1/144 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à ¥¬¥¤¥¢µ¡/¥ª¥ë¥Æ¥¬µ¡(GQ)¡Û 9·î20Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§3,630±ß
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¡ÖHG 1/144 ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à ¥¬¥¤¥¢µ¡/¥ª¥ë¥Æ¥¬µ¡(GQ)¡×¤ò9·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,630±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡×¤è¤ê¡¢¥¬¥¤¥¢¤È¥ª¥ë¥Æ¥¬¤¬Åë¾è¤¹¤ëMS¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥à¡×¤ò¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡ÖHG¡Ê¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¡Ë¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡·àÃæ¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ÄÆ°À¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµ¡Æ°·ÁÂÖ¤Ø¤Ïº¹¤·ÂØ¤¨¤Ê¤·¤ÇÊÑ·Á¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ð¥ºー¥«¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤¬²ÄÆ°¡£ÅÅ¼§¥Ïー¥±¥ó¤Ë¤Ï¥êー¥ÉÀþ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÉÕÂ°ÉÊ¡Û
¡¦ÉðÁõ¡ß1¼°
¡¦¥êー¥ÉÀþ¡ß1¼°
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä¡ß1¼°
¡¦¥Þー¥¥ó¥°¥·ー¥ë¡ß1
(C)SOTSU¡¦SUNRISE
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£