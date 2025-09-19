¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡ÆÁÅçÆ»14¿Í»à½ý»ö¸Î¡ÚÆÁÅç¡Û
2025Ç¯7·î¡¢ÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï9·î19Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤òÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î¡¢°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤ÎÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¾¾»³¤«¤é¿À¸Í¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¡¢°¦É²¸©»Í¹ñÃæ±û»Ô¤Î²ñ¼Ò¤¬½êÍ¤¹¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¹¤¬±ê¾å¤·¡¢¾èµÒ¤Î½÷À1¿Í¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¤Î2¿Í¤¬»àË´¡¢12¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á19Æü¡¢°¦É²¸©ºß½»¤ÇÅö»þ55ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ò¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò½êÍ¤·¡¢ÃËÀ¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ðー¥¹¥È¤·¤¿¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤º¡¢ÉÔÈ÷¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á÷Ã×¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿·Ù»¡¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ìー¥ó¤Î³ÊÇ¼¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÎ©·ï¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤Ç¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤ä¥ï¥¤¥äー¥íー¥×¤Ê¤É¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ö¸Î¤ÏËÉ¤²¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£