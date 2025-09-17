『彼女、お借りします』第4期最終話・第12話 和也が千鶴のいる教会へと走り出す
2025年7月4日（金）深夜2時23分より、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の『彼女、お借りします』、第4期最終話・第12話である満足度48「楽園と彼女-ケッカノ-」のあらすじ、先行場面カット、各話スタッフ情報、予告映像が公開された。
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
このたび、第4期の12話目である満足度48の詳細情報が公開された。
＜満足度48「楽園と彼女-ケッカノ-」あらすじ＞
麻美から今日中に結論が欲しいと言われた千鶴は、どうするべきなのか考え込む。
一方、和也は和から感謝を告げられたことで、千鶴との関係が嘘だったとは絶対に言い出せない状況に追い込まれていた。
どんどん事態が悪化する中、和也はふと千鶴とのこれまでを思い出す。
数々の出来事を回想した和也は、千鶴のいる教会へと走り出して──
「聞いてくれ！水原！」
脚本：広田光毅／絵コンテ：宇根信也／演出：中野彰子／キャラクターデザイン監修：平山寛菜／総作画監督：鷲田敏弥、菊地華子
＞＞＞満足度48の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025
現在第3期までが放送されている、TVアニメ『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏／講談社『週刊少年マガジン』連載）。2020年7月よりアニメ第1期が放送されるとヒロインたちの可愛さが瞬く間に話題となり、2022年7月からはアニメ第2期が、2023年7月からはアニメ第3期が放送・配信されている大人気シリーズ作品。
現在TVアニメ公式Xはフォロワー35万人、原作漫画は世界累計発行部数1350万部を突破している大人気ラブコメ作品だ。
その第4期は、2025年7月4日（金）深夜2時23分〜、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中。2025年7月1日より毎週火曜日22：00〜、DMM TV、dアニメストアにて地上波3日間先行・最速配信もおこなっている。
＜満足度48「楽園と彼女-ケッカノ-」あらすじ＞
麻美から今日中に結論が欲しいと言われた千鶴は、どうするべきなのか考え込む。
一方、和也は和から感謝を告げられたことで、千鶴との関係が嘘だったとは絶対に言い出せない状況に追い込まれていた。
どんどん事態が悪化する中、和也はふと千鶴とのこれまでを思い出す。
数々の出来事を回想した和也は、千鶴のいる教会へと走り出して──
「聞いてくれ！水原！」
脚本：広田光毅／絵コンテ：宇根信也／演出：中野彰子／キャラクターデザイン監修：平山寛菜／総作画監督：鷲田敏弥、菊地華子
＞＞＞満足度48の先行場面カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025