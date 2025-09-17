本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

降板直後にまさかの展開となった。ドジャース・大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦で5回無安打無失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板したが、直後の6回にブルペンが大炎上。衝撃のイニングにLA記者も驚かざるを得なかった。

強力フィリーズ打線を完全に封じ込めた。メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）をマークするなど、多彩な球種で相手を抑え、5回68球（ストライク42球）を投げ、無安打無失点。1四球5奪三振の好投。ノーヒットノーランを継続したまま、ジャスティン・ロブレスキー投手に後を託した。

しかし、これが誤算だった。1死から連打、連打、連打……。ブライス・ハーパー内野手に2点適時打を浴びて2点差となると、ブランドン・マーシュ外野手が逆転3ラン。ロブレスキーはこれで降板。さらに、エドガルド・エンリケス投手も2死目を取った後、マックス・ケプラー外野手に一発を浴びた。

大谷の好投が台無しになると、LAメディアは絶望の声が殺到した。米メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「ただただ酷い」と厳しく指摘。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者は「Oh my」と言葉を失った。（Full-Count編集部）