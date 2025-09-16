『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』、スイッチ2／Xbox Series X|S版が2026年1月22日発売決定 シリーズ完結までマルチプラットフォームで展開
1997年に発売されたRPG『ファイナルファンタジーVII』のリメイク作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』（Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows）の発売日が、2026年1月22日に決定。併せて公式サイトもリニューアルオープンした。
【動画】星の未来を巡る壮大な物語に触れられる発売日決定トレーラー
世界各地で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』が、新たにNintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windowsに登場。3部作で紡がれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第1作目となる本作には、巨大な階層都市ミッドガルを舞台に描かれる、元ソルジャーのクラウドの物語に加えて、その物語の裏側で密命を帯びたシノビの少女、ユフィの物語が収録されている。
さらに、最新トレーラーも公開に。映像では、主要なキャラクターたちの置かれている立場や戦いへ臨む想いを描き、物語の導入がわかりやすく紹介されており、物語の入り口として最適な内容になっている。
そして、スイッチ2パッケージ版の初回封入特典として、カードゲーム『マジック：ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY』のプレイ・ブースター1パックの封入が決定。プレイ・ブースターにはランダムにカードが14枚収録されており、数量限定のため欲しい人は予約がおすすめだ。
『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』のNintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版は、2026年1月22日に発売予定。
