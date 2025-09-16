Âç±«¤Ç¼Ö274Âæ¿»¿åÈï³²¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï16Æü¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë¤¢¤ë¶áÅ´»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¡×¤¬12ÆüÌë¤ÎµÏ¿ÅªÂç±«¤Ç´§¿å¤·¡¢¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ää¼ÖÃæ¤Î¼Ö¤Ï274Âæ¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÄäÅÅ¤ÇÇÓ¿åÁõÃÖ¤¬Ää»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬´§¿å¤Î¸¶°ø¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿ÍÅªÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£13Æü¤«¤é¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ë¤è¤ëÇÓ¿åºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢16ÆüÃæ¤Ë¤â´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ÏÌó500Âæ¤¬Ãó¼Ö¤Ç¤¤ë¡£ÃÏ²¼1³¬¤Ï¹â¤µ1.2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÏ²¼2³¬¤ÏÅ·°æ¤Þ¤Ç´§¿å¤·¤¿¡£±¿±Ä¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥£¥¢»ÍÆü»Ô¡×¤Ï¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼Ö¤ÎÊä½þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï³¬ÃÊ¤ä¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ê¤É13¥«½ê¤ÇÃÏ¾å¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£