¡Ö¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ï¡ÈÀÍß¸ºÂà¿©¡É¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡© ¡È¶ØÍß¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë
¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¥°¥ó¥°¥óÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë²¼¥Í¥¿ÂçÁ´¡Ù¡ÊËÙ¸µ¸« Ãø¡Ë¿·Ä¬¼Ò
¡¡ÍÌ¾¤ÊÁµ¤Î¸ø°Æ¤Ë¡ÖÇÌ»Ò¾Æ°Ã¡Ê¤Ð¤¹¤·¤ç¤¦¤¢¤ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÏ·ÇÌ¤¬¾®¤µ¤Ê°Ã¤ò·ú¤Æ¤Æ¼ã¤¤½¤¹ÔÁÎ¤òÄ¹Ç¯ÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢½¤¹ÔÁÎ¤Ï¼ã¤¤Ì¼¤ËÍ¶ÏÇ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´ºÁ³¤ÈµñÀä¡£Ï·ÇÌ¤Ï¤½¤ì¤Ë·ãÅÜ¤·¤ÆÁÎ¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¡¢°Ã¤â¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸ø°Æ¤ÏÀµ²ò¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½¤¹ÔÁÎ¤¬¤É¤¦¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ØÍß¤ÎÆ»¤Î¸±¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¥°¥ó¥°¥óÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë²¼¥Í¥¿ÂçÁ´¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¤À¡£Æ±½ñ¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤¿¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡¢¤ª¤·¤Ã¤³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇÐ¶ç¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â»Ä¤·¤¿Àµ²¬»Òµ¬¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²¼¥Í¥¿¥È¥ê¥Ó¥¢¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¶ØÍß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
¡¡¥¤¥ó¥ÉÆÈÎ©±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥Þ¥Ï¥È¥Þ¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢Á´Íç¤Î½÷À¤È¿²¾²¤ò¶¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥»¥Ã¥¯¥¹¤»¤º¤Ë¶ØÍß¤ò´Ó¤¤¤¿¡ÊËÜÅö¤Ë¡©¡Ë¡£»×ÁÛ²È¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ë¥½¡¼¤ÏÇ®¿´¤Ê¥ª¥Ê¥Ë¡¼³²°ÏÀ¼Ô¡£¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ï¥±¥í¥Ã¥°·»Äï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÍß¸ºÂà¿©¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤À¤¤¤Ö¥È¥ó¥Á¥ó¥«¥ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¿ÍÎà¤Ï¶ØÍß¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½¡¶µ¤À¡£»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë»×ÁÛ²È¤¬¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤Î³²¤òÀâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÍß¸ºÂà¿©¤ò³«È¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿Í¡¹¤Ë¶ØÍß¤ò¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢½¡¶µ¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¶ØÍß¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥ª¥Ê¥Ë¡¼¤â¼«Í³¤À¡£¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆËÛÊü¤ÇÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤ÏÍÞÀ©Åª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Éâµ¤¤ò¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ï´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤¦¤«¤Ä¤ÊÈ¯¸À¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥»¥¯¥Ï¥éÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤¦¡£¶ØÍß¤Ï°Õ³°¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢²¼¥Í¥¿¤ÏÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þÊ¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥¦¥ó¥³¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤Á¤ó¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤À¤±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃË»Ò¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕÍ·¤ÓÄøÅÙ¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¶¯¤¤Æ´ØÝ¤òÊú¤¯¤ªÇ¯º¢¡£¤½¤ó¤ÊÃË»Ò¤â¾¯¤·¤º¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯¡¢¤¦¤ó¤Á¤¯¤Ê¤É²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥È¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÊú¤¤¤¿½ã¿èÌµ¹¤¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø²¼¥Í¥¿ÂçÁ´¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌµ¹¤¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ø¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¡¢²¼¥Í¥¿¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¡£¤µ¤é¤Ë²¼¥Í¥¿¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£
¡¡ÓË¸Æ¡¢¿¼±ó¤Ê¤ë²¼¥Í¥¿¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÃÎÅªËÁ¸±¤Ø¡£¤È¤á¤É¤Ê¤¯°î¤ì¤ëÀÍß¤È¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¶ØÍß¤Î²üÎ§¡£¤½¤ì¤Ë¿ÈÌå¤¨¤·¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÇÌ»Ò¾Æ°Ã¡×¤Î½¤¹ÔÁÎ¤Ï¤¦¤ï¤Ù¤Î¶ØÍß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Î³ëÆ£¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¶ì¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¿ÍÎà¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¤Û¤ê¤â¤È¤±¤ó¡¿1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¡£Àì¹¶¤Ï¾ðÊó¹©³Ø¡£ºî²È¡¢YouTuber¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤æ¤ë¸À¸ì³Ø¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÊ¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¶µÍÜ°¸ýËÜ¡Ù¤Ê¤É¡£
¤½¤¤¤ê¤Þ¤µ¤·¡¿1981Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½ªÃå±Ø½äÎé¡Ù¡Ø¥È¥¤¥ì¤ÈÅ´Æ»¡Ù¡Ø¥Ê¥¾¤Î½ªÃå±Ø¡Ù¤Ê¤É¡£
¡ÊÁÍÆþ ¾»»Ë¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯9·î18Æü¹æ¡Ë