“ＢＴＳの生みの親”である、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ創設者のバン・シヒョク会長（５３）が１５日午前１０時、詐欺的不正取引容疑に関してソウル警察署へ出頭し、約１４時間後の同日午後１１時４７分に調査を終え帰宅したと、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

バン会長は、２０１９年から２０年までＨＹＢＥの企業公開（ＩＰＯ）を準備しながら、投資家たちに「上場計画がない」と案内した疑いが持たれているほか、知人が設立したプライベート・エクイティ・ファンド（ＰＥＦ：非公開株式への投資を行うファンド）に、既存投資家のＨＹＢＥ株式を売却するよう誘導し、当該ＰＥＦと売却差益の３０％を共有する契約を結んだとされている。

同メディアは、警察はバン会長の故意性と投資者被害との因果関係についてを、重点的に取り調べた可能性が高いと伝えた。「上場計画がない」という発言が虚偽か否か、これを通して「直接的な経済的利益を得た」という事実が認められれば、詐欺的不正取引容疑が成立する。

長時間の調査を終えて警察から出てきたバン会長は、外で待っていたマスコミ陣から多くの質問が投げかけられたが、答えることなく素早く車に乗り込み、帰宅したと伝えた。