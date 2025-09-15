スミスは右手痛を再発させて負傷者リスト入り、最短20日復帰

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間15日・サンフランシスコ）

右手骨挫傷で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースのウィル・スミス捕手は、いつ復帰できるのか。デーブ・ロバーツ監督は14日（日本時間15日）の敵地・ジャイアンツ戦前に報道陣の取材に応じ、「まだ明確ではない」と未定であることを明らかにした。

スミスは3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で右手にファウルを受けて途中交代。9日（同10日）の本拠地・ロッキーズ戦で復帰したが、右手の痛みを再発させて13日（同14日）にIL入りした。「主にブルペン捕球をして体を動かしている。片手だけのスイングをやってみるかもしれない。投げる練習に関しては様子を見ながらになる」と復帰への道筋を示した。

IL入りは10日（同11日）に遡って適用されるため、最短で19日（同20日）に戦列復帰できる。復帰ポイントが実戦形式の打撃練習だ。「復帰予定の2日前に実戦形式で打席に立てれば可能性は高まるが、そうでなければ難しい。毎日少しずつ改善することを願っている」と早期復帰を願っていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）