20年以上、ものであふれた“汚部屋”で暮らしてきた片付け収納スペシャリストの資格をもつ、おさくさん。暮らしを大きく変えるきっかけになったのは、「明らかなゴミを捨てる」「生活動線を優先的に片付ける」といった小さな積み重ねなのだとか。今回はおさくさんの経験から、半年で家を整えることに成功したコツを教えてもらいました。

私は20年以上、ものにあふれた部屋で暮らしてきました。「まだ使えるから」「もったいないから」が口ぐせでなかなかものが捨てられない母と、とくに片付けをしない父。そんな環境で育った私は、自分の部屋も結婚後の家も、常にものが山積みの状態でした。いわゆる「汚部屋」です。

しかし、第二子を出産したとき、ようやく事の重大さに気づいたんです。活発な子どもたちと汚部屋での自宅保育は、安全面でも精神面でも無理！ そう痛感し、本気で片付けを決意しました。

そこから半年かけて、少しずつ汚部屋を脱出。この経験をとおして、「やってよかったこと」と「失敗だったこと」が見えてきました。」

汚部屋でも効果を感じたやってよかったこと3つ

ここからは、やって効果があったと感じた3つご紹介します。

●1：明らかなゴミを捨てる

片付けの第一歩は「迷わないもの」から手放すことだと考えて進めましたが、これが大成功！ 期限ぎれの食品や壊れた雑貨など、迷わず捨てられるものからやったことで、私にも「できる！」という手応えを感じられました。

●2：生活動線を優先して片付ける

キッチンや洗面所など、毎日必ず使う場所を整えると、すぐに暮らしやすさを実感。「料理がしやすい」「朝の準備がラク」など効果が目に見えると楽しくて片付けを続けるモチベーションにつながりました。

●3：大きなものを減らした

なかでも、実感したのは大量の着ない洋服です。クローゼットの圧迫感を手放したら、お気に入りの服だけの空間ができました。今はワンシーズン10着前後で過ごしています。

片付けで失敗した3つのこと

一方で、やってみたもののつまづいたこともあります。

●1：収納グッズを先に買った

「収納すれば片付くはず」とボックスやケースを買いたし。意外かもしれませんが、じつはこれがいちばんNGな行動！ ものが多いままだと逆効果で、つめ込んで隠すだけになり、すぐリバウンドしてしまいました。

●2：一気に片付けようとした

休日に「今日で全部やろう！」と詰め込みすぎて疲れ果て、途中で挫折。結局散らかったまま終わってしまい、「やっぱり無理」と落ち込む原因に…。小さな範囲からコツコツ進めることが大事だと学びました。

●3：「売ればいい」と思って残した

メルカリに出そうと取っておいた服や雑貨が山積みに。出品する時間も気力もなく、結局“売るための保管物”がスペースを占領する羽目に。思いきって手放す方が片付けは進みました。

欲張らずに始めて、小さく続けることがコツ

これまでの経験から、「やってよかったこと」は小さく始めること。そして、「失敗したこと」は欲張りすぎないことだと実感。この両方を経験したからこそ、20年の汚部屋生活から抜け出すことができました。