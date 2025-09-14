（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC

人気コミック『PEANUTS』の、スヌーピーやスヌーピーの仲間たちがデザインされたスポーツトイ「スヌーピーやわらかボール」「スヌーピーピタッとキャッチボール」「スヌーピーワンダフルダーツ」が全国の雑貨店・玩具取扱店にて発売される。

『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。

そんな人気コミック『PEANUTS』に登場するスヌーピーやスヌーピーの仲間たちがデザインされたスポーツトイが3種類発売される。

「スヌーピーやわらかボール」はスヌーピーがデザインされた布ボール。いろいろなボール遊びをしたPEANUTSの仲間たちが優しい色合いで描かれている。軽く柔らかい素材を使用しているので小さいお子様も安心して遊べる。

「スヌーピーピタッとキャッチボール」はレジャー遊びの定番のピタッとキャッチボールのスヌーピーデザイン。布製ボールがピタッとくっつくので、キャッチボール遊びが簡単にできる。

「スヌーピーワンダフルダーツ」は「スヌーピー」がデザインされたカラフルなダーツ。的を壁などに吊るすことができる仕様になっており、遊ばないときはお部屋のインテリアとしてもぴったり。幅広い年齢層で楽しめるよう、簡単に楽しめるボールが各3個セットされている。

またこのほかにも「スヌーピー　クッキングセット」「スヌーピー　ショッピングカート」「スヌーピー　ドーナツ屋さん」「スヌーピー　ミュージックキーボード」などごっこ遊びや音楽を楽しめるおもちゃもラインナップ。

スヌーピーやスヌーピーの仲間たちと楽しく元気に遊んじゃおう。

