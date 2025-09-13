俳優、シンガーソングライターなど、たくさんの顔をもち、何色にも染まれる稀有（けう）な人、松下洸平さん。出演作、映画『遠い山なみの光』の撮影現場での出来事や、最近の“おっちょこちょい”なエピソードを伺いました。

広瀬すずさんは、役者として心から尊敬できる特別な存在

ノーベル賞作家カズオ・イシグロ原作の映画『遠い山なみの光』は、戦後まもない長崎で出会った2人の女性、悦子（広瀬すずさん）と佐知子（二階堂ふみさん）の交流を、イギリスで暮らす数十年後の悦子（吉田羊さん）の回想から描く作品。松下さんは、戦争から戻り悦子の夫となる二郎を演じます。

夫婦役で共演した広瀬さんには、ひたすら圧倒されたそう。

「広瀬さんは、言葉では形容しがたい魅力がある人。いつもフラットであまり浮き沈みがないのですが、きっと心の中ではずっとなにかを考えているのだろうなと。撮影中のオンオフの切り替えひとつとっても、すごすぎて…特殊能力に近いものを感じましたね。ああいう方って、本当に一生に一度、会えるか会えないかだと思います」

日、英、ポーランド、3国の合作となった今作。現場では、収穫がありつつ悔しい思いも。

「英語が飛び交うなか、自分の語学力のなさに落ち込みました（笑）。けれど、とても刺激的な体験でした。じつはこの作品、僕のセリフから始まるんです。カンヌで披露された際は、それをすっかり忘れて観入ってしまって…突然自分の声が聞こえてびっくり！ という出来事も。それだけ、ミステリアスで目が離せない、不思議な魅力のある作品になっていると思います」

忘れ物の多さに自分でも驚きます（笑）

ファンの間では、愛すべき“おっちょこちょいキャラ”としても認知されている松下さん。最新のエピソードをお聞きすると、「いっぱいありすぎて迷うなぁ」とちょっぴり困り顔に。

「とりあえず、忘れ物がとても多いですね。スマホと財布は、何回も確認しないとすぐに忘れてしまうほど。先日、必ず持って行かねばならない荷物があり、絶対に忘れないように玄関のドアノブにかけておいたんです。そして、朝出かけるときに手に取ったまではよかったのですが…靴を履くときにうっかり置いてしまったようで、結局手ぶらで出てしまいました（笑）」

と、ほんわかした気持ちにさせてくるエピソードを披露。続けてESSE読者にもとても温かい言葉を贈ってくださいました。

「飛行機や新幹線に乗ると、小さなお子さん連れの方をお見かけして、とても大変そうだなと。そんなとき、代わりに抱っこしてあげたいなといつも思うんです。家事や育児真っただ中のお母さんたちには、『ひとりでがんばりすぎず、できればだれかを頼って』と伝えたいですね」

どこまでも優しく、誠実な松下さんに、浄化されるようなインタビューでした。