¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¡Û¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥Ã¥¤ä¥µ¥í¥á¤Á¤ã¤ó¡¢¥â¥é¥ó¤¿¤Á¤¬AIP¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡ª
¥à¡¼¥ß¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÀº¹ª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.3¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Â£¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¿¤Á¤ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£
¡ùÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.3¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Á÷¤ëAIP¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖAIP¡ÊART IN THE POCKET¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡¢¡ÖART¡¿MANGA¡¿HISTORY¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.3¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¡¼²È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á¡Ö¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥Ã¥¡×¤ò¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÇÀ©ºî¡£
¤½¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¤Îµ¡²ñ¤¬¾®¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥í¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¢ö¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥â¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
ÂçÆþµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥Ñ¥Ñ¤ÎË¹»Ò¤ò½¸ÃÄ¤ÇÍÑ¤à¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡Ö11ÂÎ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥Ñ¡¼¥ÄÊ¬¤±¡×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥à¡¼¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters¡ÊTM¡Ë
¡ùÄÁ¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÖAIP ¥à¡¼¥ß¥ó Vol.3¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬Á÷¤ëAIP¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖAIP¡ÊART IN THE POCKET¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï¡¢¡ÖART¡¿MANGA¡¿HISTORY¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÊ¸²½Åª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´Éô¤Ç4¼ïÎà¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¡¼²È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ§¤À¤Á¡Ö¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥Ã¥¡×¤ò¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤ËÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÇÀ©ºî¡£
¤½¤·¤ÆÎ©ÂÎ²½¤Îµ¡²ñ¤¬¾®¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥í¥á¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¢ö¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥â¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£
ÂçÆþµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡×¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥Ñ¥Ñ¤ÎË¹»Ò¤ò½¸ÃÄ¤ÇÍÑ¤à¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤é¡Ö11ÂÎ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¥Ñ¡¼¥ÄÊ¬¤±¡×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄêÈÖ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¿·¤·¤¤»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥à¡¼¥ß¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËMoomin Characters¡ÊTM¡Ë