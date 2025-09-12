町田がDF今井智基を獲得

J1のFC町田ゼルビアは9月11日、オーストラリアAリーグのウェスタン・ユナイテッドFCを退団していたDF今井智基の加入を発表した。

ベテランDFの加入にファンからは「急にキター！」「頼みます」と反響を呼んでいる。

34歳の今井は2013年に大宮アルディージャ（現RB大宮アルディージャ）に加入しプロデビュー。その後柏レイソル、松本山雅FCを経て2020年2月にウェスタン・Uに加入した。

21-22シーズンにはリーグ優勝を経験するなど、オーストラリアでは公式戦140試合以上に出場していた。しかし、ウェスタン・Uは財政難の影響により今季リーグ戦から除外され、今井を含む全23選手が契約解除となっていた。

そんななかで11日に町田への加入が発表され、約5年半ぶりのJ復帰となった。町田はDF菊池流帆が負傷離脱するなどがあったなかでの補強に、ファンからは「そう来たか」「ベテランDFが補強されて心強い！」「突然のニュースに驚いた」「最高の補強になり得る」「えっ！？めちゃくちゃビックリした！」「黒田サッカーに合いそう」「的確に対応してくれるフロントだから応援できる」「目の付け所がすごいとしか」「不意打ち過ぎる」「サプラーーイズ」「めちゃくちゃ頼もしい」「Aリーグでもかなり評価された」と、さまざまなコメントが寄せられている。

また、データサイト「Opta」によると2020年2月から昨季までAリーグ内で、インターセプト数が同期間ではリーグ全体2位の204回をマークしている。優勝争いを繰り広げるチームを、新加入のベテランがどう支えるか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）