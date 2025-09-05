韓国出身の歌い手DAZBEE（ダズビー）、2ndフルアルバム詳細解禁 日本初ワンマン翌日にトーク＆サイン会
韓国出身の歌い手・DAZBEE（ダズビー）の2ndフルアルバム『Nostalzia』（10月15日発売）の詳細が9月5日、解禁となった。CD購入者対象トーク＆サイン会も決定した。
【写真】DAZBEE 2ndフルアルバム『Nostalzia』ジャケット
今作には前編日本語詞の全8曲を収録。1stオリジナルアルバム『orbit』の世界観を受け継ぎながらも、ネットミュージックカルチャーの影響を色濃く反映した力強いサウンドが印象的な「LoveXposer」、ミュージックビデオ累計再生数1900万回を突破した代表曲「愛じゃない」の続編「やまない」、ファンへの献呈曲「Fade Into Starlight」など、新録6曲が含まれる。
さらに、描き下ろしイラストを多数掲載し、作品世界をより深く堪能できる特典ブックレット（40p）が付き。購入者特典として、各CDショップでは絵柄の異なるオリジナルポストカードが用意されている。
11月2日には、自身初となる日本ワンマンライブを東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEで開催することが決まっているが、その翌日の11月3日には、本アルバム購入者を対象としたトーク＆サイン会の開催も決定。応募抽選制となる。
DAZBEEは、幼少期から日本のアニメや文化に親しみ、2011年よりボカロ曲の「歌ってみた」動画をニコニコ動画へ投稿開始。透き通る歌声と多彩な表現力で注目を集め、YouTubeチャンネル登録者数は146万人（2025年9月時点）。2022年3月、配信シングル「声の在り処」でメジャーデビューした。アニメ『ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん』オープニングテーマ「イビツナコトバ」、ロッテ「ZERO」CMソング、スマホ・PCゲーム『メメントモリ』キャラクターソングなど幅広い作品に参加し、国内外で活動の場を広げている。
■DAZBEE 2ndフルアルバム『Nostalzia』収録曲
デジタル配信日：10月15日（水）
CDアルバム発売日：10月15日（水）
1. LoveXposer
2. やまない
3. 才能
4. ビターロス
5. ガーデン
6. シンパシー
7. bamu
8. Fade Into Starlight
■来日公演『2025 DAZBEE Concert: orbiter in Tokyo』情報
公演日：11月2日（日）
会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE
■2ndフルアルバム『Nostalzia』 発売記念トークショー＆サイン会
日時：11月3日（月・祝） 14：00開始
場所：都内某所
※イベント当日の詳細は、当選者のみに案内される
