8月31日まで北海道で行われた、女子プロゴルフツアーのニトリレディスゴルフトーナメントで、県出身の鈴木愛選手が今季初勝利を果たし、ツアー通算勝利を21に伸ばしました。



8月28日から北海道カントリークラブ大沼コース行われていた、女子プロゴルフツアーのニトリレディスゴルフトーナメント。





首位から3打差の13位でスタートした、東みよし町出身の鈴木愛選手は、14番ホールまでに3つスコアを伸ばします。そして、15番では2打目でグリーンを捉えると、この約6メートルのパットを決め、トップに立ちます。17番ショートホールでは、ティーショットを奥に外してしまいますが、グリーン周りのカラーからの約5メートルのバーディパットを沈め、後続を突き放しました。結局、鈴木は31日、5アンダー・ノーボギーでトータル12アンダーとし今季初勝利。通算21回目のツアー優勝を果たしました。（鈴木愛選手）「パッティングが得意なので、そんなに近くにピタッとつくことはなかったですけど」「ミドルパットがたくさん入ってくれたので、自分の持ち味がよく出せた1週間だったなと思います」「メジャー（大会）をしばらく勝っていないので、メジャーがあと3回あるので」「どこかで勝てるように、このあとも練習して、またメジャーだったり、次の試合に備えたいと思う」