¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢ºÇ¸Å¤ÎWindows¤Îµ¯Æ°²»¤òÅö¤Æ¤Æ10Ëü±ß¥²¥Ã¥È¤Ê¤ë¤«¡ª´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÍ½¹ð¤ËÃíÌÜ
¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¤¬´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÇÈÍðËü¾æ¤Ê¿ÍÀ¸ÃÌ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û´Ú¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤Ç¥²¥¤¥Ä»á¤ËÈãÈ½¡Ö¥«¥â¤Ê¤Î¤«¡×
8·î27Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡Ù¡ÊtvN¡ËÂè308²ó¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥²¥¤¥Ä»á¤È¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØK-POP ¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¥®¡¼¡¦¥«¥ó´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÎòÂåµé¤ÎÂçÊª¥²¥¹¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤ÈMC¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤Î½éÂÐÌÌ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥ÄÍý»öÄ¹¤È¤Þ¤Ç¡Ä¡×¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´¶Ã²¤È¶ÛÄ¥¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¡¦¥»¥Û¤¬2¿Í¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ªÆó¿Í¡¢¥á¥¬¥Í¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¡Ö¥¬¥êÊÙ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÊÖ¤·¤Ç¸½¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤ÎÅ¯³Ø¤ä¿®Ç°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¿¿·õ¤Ê¥È¡¼¥¯¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£Á´ºâ»º¤Î99¡ó¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿»ñ¸»¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡È¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡É¤È¹Í¤¨¡¢»üÁ±»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÁÌä¤È¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë²óÅú¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡£¡Ö1Æü¤Ë¤¤¤¯¤é¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÀáÌó¤ÎÃ£¿Í¡É¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦»È¤¦¤è¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÅú¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡È¸Þ¤Ä»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¡É¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢ÁÄÉã¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢Èà¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥¤¥ºÄ©Àï¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¤¥Ä»á¤¬ºÇ¤â¸Å¤¤Windows¤Îµ¯Æ°²»¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¸ÍÏÇ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤·¤Æ¾Þ¶â100Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó10Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥æ¡¦¥¯¥¤¥º ON THE BLOCK¡Ù¤ÏËè½µ¿åÍË20»þ45Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡£
