【タロット占い】恋の実りが最も大きいのは？《2025秋の恋愛運》12星座ランキング
暑い日が続きますが、暦の上ではそろそろ秋。これからの季節をハッピーに過ごすためにも、しっかり恋愛面も充実させていきたいところです。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2025秋の恋愛運》を占っていただきました。
第１位 獅子座
自分の気持ちよりも、どうやったら相手との関係が安定するかを考えて動いていきます。そのためにかなりキャラクターを変更させていくでしょう。相手の気持ちもしっかり掴んでいきます。
周囲にハッピーオーラを見せて行きたい気持ちが高まります。そのために、相手にとってとびっきりの理想な人になろうと頑張っていくでしょう。周囲の人達の事も巻き込んでいく勢いです。
第３位 牡牛座
相手に向き合う姿勢でいることが多いです。自分の好きという気持ちも愛を注いであげる感じも隠すことが難しいでしょう。反応は相手のキャラクターによって左右しますが、想いは届きやすいです。
第４位 乙女座
恋愛よりも自分の人生や時間を大切にしていきます。逆にそれが気持ちを楽にしてくれて、相手への態度が良い変化をもたらすでしょう。優しくなったりドラマチックになったりします。
第５位 蟹座
相手に対しての執着心が増したり、過保護度合いが強くなりそうです。相手の好みが束縛する人ならとても喜ばれるでしょう。相手が自由を好きな人ならストレスを与えてしまいます。
第６位 牡羊座
相手が自分好みに染まってくれやすいです。気になる問題点があっても、相手の変化が嬉しくて様子見に切り替えるでしょう。これから出会いを探す人は、しっかりした大人な人に出会いやすいです。
第７位 射手座
自分の満足を追求したい日々になります。一時的な縁で良いなら良いですが、長く相手と平和に続いていきたい場合は良くない印象を与えてしまいそうです。押してついてくる人とは、後々に不和が起きます。
第８位 水瓶座
「これぞ必殺技」みたいなものを出していくのですが、思い描いていたイメージとは違う結果になりそうです。本命の人には響かず、どうでも良い人に伝わるものになるでしょう。予め関わる人を制限しておきましょう。
第９位 双子座
計算で動くことができず、自然と相手の立場を有利にしてしまいそうです。相手の態度が自分好みではなくなってしまうこともあるでしょう。金運が良い人となら楽しめることも増えそうです。
第10位 魚座
ライバルに美味しい所を持っていかれたり恋愛相手の方が有利だったりと、自分の立場や状況の弱さを感じてしまいそうです。本当に好きな人を選んでいかないと、何のために恋愛をしているかがわからなくなるでしょう。
第11位 山羊座
必要以上に悩みすぎたり考えすぎたりしてしまいそうです。相手から好意を向けられていたとしても、気付かないか疑り深くなってしまうでしょう。不安でも相手からの行動を待ちすぎるとチャンスも逃します。
第12位 蠍座
自分の気持ちと相手からみた自分の態度の印象が一致しないようです。自分の中では一途なのに、誰に対してもフラフラしていると思われやすいです。関係を進めたくても信用されるかが鍵になってくるでしょう。
あなたの星座はいかがでしたか？ もちろん運勢というもは必ずしも決まったものではなく、自分の意識の持ち方や言動によって変えていくことだってできます。ぜひ参考にしていただき、今秋もハッピーな恋を楽しみましょうね。＜占い：咲良（さら）＞