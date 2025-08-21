謎のあめを食べてベビーになっちゃった…『Chiikawa Baby』全国14ヶ所で開催
キデイランドは、スパイラルキュートの協力により、『Chiikawa Baby(ちいかわベビー)』を9月5日より順次、全国14ヶ所で開催することを決定した。
今回の催事のテーマは、『Chiikawa Baby』。謎のあめを食べてベビーになっちゃった「ちいかわ」たちのかわいい姿の記念商品をはじめ、購入特典も用意している。
東京一番街 地下1階 東京キャラクターストリート いちばんプラザ、東急プラザ銀座 3階 イベントスペース、名古屋パルコ 西館地下1階 イベントスペース、キデイランド大阪梅田店 ランキングスクエア、キデイランド広島パルコ店 K-spot、ちいかわランド9店舗にて展開。東京駅は、改札を出ると『Chiikawa Baby』一色でラッピングされる。
商品を購入すると「ステッカー（非売品）」を1会計につき1枚プレゼントされる。税込4400円以上購入すると「肩がけビニールショッパー（非売品）」が1会計につき1枚もらえる。税込6600円以上購入すると、「プラコップ（全3種）」が1会計につきランダムで1個もらえる。無くなり次第終了。
