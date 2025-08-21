『その着せ替え人形は恋をする』第20話 コスプレイベントに参加
2025年7月5月（土）24時より順次放送開始となった『その着せ替え人形は恋をする』。第20話のあらすじと先行カットが公開された。
原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。
まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。
クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。
そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？ 真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいる。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川 海夢はまるで別世界の住人。
けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって……！？
決して交わるはずのなかったふたりの世界が、動き出す――！
第20話は、8月23日（土）放送開始。あらすじはこちら。
＜第20話「感謝の伝え方が課金しか思い付かない」＞
ある日、コスプレイベントに参加した二人。今回はお互いに約束をしている相手がいるため、一時行動を別にすることに。海夢はあまねと伊藤涼香、そして涼香の友だちでコスプレイヤーの本多都と会い、新菜は造形レイヤーのアキラという人物と会う約束をしていたのだが……。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
放送をお楽しみに。
（C）福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会
原作累計部数1300万部を突破した、福田晋一が描く『その着せ替えビスク・人形ドールは恋をする』。
ある日の出会いをきっかけに、コスプレを通して交流を深めていく喜多川海夢と五条新菜。
まだまだやりたいコスプレ、作りたい衣装はいっぱい。
クラスメイトたちとの交流や、新しいコスプレ仲間たちとの出会いの中で、海夢と新菜の世界はさらに広がっていく。
そして、新菜にドキドキのとまらない海夢の恋に進展はあるのか―！？ 真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいる。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川 海夢はまるで別世界の住人。
けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって……！？
決して交わるはずのなかったふたりの世界が、動き出す――！
＜第20話「感謝の伝え方が課金しか思い付かない」＞
ある日、コスプレイベントに参加した二人。今回はお互いに約束をしている相手がいるため、一時行動を別にすることに。海夢はあまねと伊藤涼香、そして涼香の友だちでコスプレイヤーの本多都と会い、新菜は造形レイヤーのアキラという人物と会う約束をしていたのだが……。
＞＞＞第20話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
放送をお楽しみに。
（C）福田晋一/SQUARE ENIX・アニメ「着せ恋」製作委員会