７月の全国高校総体の男子１００メートル（追い風１・７メートル）で日本歴代５位に並ぶ１０秒００で優勝した石川・星稜高２年の清水空跳（そらと、１６）が１９日、石川・金沢市内で練習を公開した。

高校総体では、Ｕ１８（１８歳未満）の世界最高（１０秒０６）も上回り、２０１３年に桐生祥秀がマークした１０秒０１の高校記録も更新。東京世界陸上の参加標準記録（１０秒００）にも到達し、時の人となった。東京世界陸上（９月、東京・国立競技場）は、男子４００メートルリレーの代表入りの可能性も残しており、清水は「一番の目標である世界陸上のリレーメンバーに選出されて、そこで走れる準備をしたい。シニアの舞台で世界でっていうことは想像できないことなんですが、本当に頑張りたいな」と気持ちを高める。

暑さがピークになる前の８時１５分にグランドに姿を現し、約１時間半、汗を流した。高校総体後初の練習公開とあって報道陣３０〜４０人が集結。海外からもドイツのテレビ局が訪れるなど注目度の高さを示した。清水の存在はドイツでも知られており、「ヴンダー（奇跡）スプリンターなどと言われていますよ。ドイツで日本人が注目されるのは、サッカー選手ではいますが、陸上では珍しいですね」とドイツテレビの関係者は話す。

清水自身は注目されることに対し、「自分を越えなきゃいけないみたいなそういう壁はつくっていないですが、周りはいろんなことを思うと思うので。そこはちょっと気にする部分ではあるんですけど、自分は自分なりに行こうと思います。周りは気にせず頑張りたい」と冷静に今を見つめる。

将来へのビジョンも明確だ。「今１６歳なので来年の１７歳には９秒台を出して、その先、３年後、１９、２０歳になるときはロサンゼルスオリンピックが目標。高校生で９秒台、そこに向かってまずは走りたい」。伸び盛りの１６歳は、大きな夢に向けひた走る。

◆清水 空跳（しみず・そらと）２００９年２月８日、石川・金沢市生まれ。１６歳。両親、姉が陸上をしていたことがきっかけで、小学４年生から始める。石川・長田中３年時に全日本中学校選手権２００メートル優勝。昨年、星陵高に進学し、７月にサニブラウン・ハキームの１００メートルの高１歴代最高記録を更新する１０秒２６をマーク。同年の全国高校総体は２位。今年５月に１０秒２０、同７月の日本選手権で１０秒１９と自己ベストを更新。憧れの選手は桐生祥秀、山縣亮太。１６４センチ、５６キロ。