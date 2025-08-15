ノートPCもスマホもこれ1台！10種のプラグで幅広い機種に対応するモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大容量20000mAhで12V/19V出力に対応し、10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」を発売した。
■ノートパソコンを外出先でも長時間駆動
72Wh（20000mAh）の大容量バッテリーを搭載し、外出先でもノートPCをしっかりサポートする。12V/19V出力ポートを備え、作業時間を大幅に延長可能。会議や出張先、カフェなど電源が確保しにくい環境でも安心して使える。
■多様な機種に対応する10種類の変換プラグ
付属の10種類の変換プラグで、国内外メーカーのノートPCに幅広く対応。L型設計でケーブルの取り回しもスムーズです。1台で複数機種をカバーできるため、複数台持ちの人にも最適だ。
■スマホやタブレットも高速充電
最大2.4A出力のUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットにも急速充電が可能。自動判別機能により、iOS端末もAndroid端末も最適な出力で充電します。USB出力時はDC出力と同時利用できないため、利用シーンに合わせた使い分けができる。
■飛行機持ち込みOKで出張や旅行に最適
160Wh以下のため、国内外の航空機に持ち込み可能。預け入れはできませんが、機内でも安心して利用できる。海外出張や長距離移動中のバッテリー切れを防ぎ、快適な移動時間をサポートする。
■安全性を高めた堅牢設計
3重ケース構造と温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体とバッテリーを保護。さらに電気用品安全法（PSE）適合品で、安心して長期間利用できます。耐久性と安全性を両立した設計だ。
■商品仕様
■10種類のプラグで幅広い機種に接続できる、ノートパソコン用外付けバッテリー「700-BTL058」
