トキメキが止まらんーーーッ♡【3COINS】デザイン大優勝！「リボンアクセ」

ロマンチックなムードへの熱が高まるとともに、大人世代も服や小物で積極的に取り入れる人が増えてきたリボンモチーフ。思わず心がときめいてしまいそうな愛らしいリボンモチーフのアクセサリーが【3COINS（スリーコインズ）】でも個性豊かに登場しているんです。クリア素材のピアスやビーズのネックレス、エレガントなバングルなど、甘口なトレンドモチーフをさりげなく楽しめるリボンアクセをお届けします。

クリアなリボンが耳元できらめく爽やかなピアス

【3COINS】「クリアリボンピアス」\165（税込・セール価格）

透明感のあるクリアな樹脂でリボンをかたどったピアスは、まとめ髪を選択しがちな夏のヘアスタイルにぴったり。耳元でクリアな素材が静かにきらめき、寂しくなりがちな顔まわりに華やかさを足してくれます。結び目の部分にのみ色付けされた主張しすぎないデザインは、リボンモチーフをさりげなく取り入れたい大人世代も重宝するはず。

小粒のビーズリボンが首元に映えるショートネックレス

【3COINS】「リボンビーズショートネックレス」\550（税込）

クリアなビーズを連ねたこちらのネックレスは、色味の異なるビーズで作られたリボンがあしらわれているのがポイント。夏らしいビーズの素材感のおかげで甘口になりすぎず、異素材のネックレスとの重ね付けもおすすめです。鎖骨程度の短めの長さに設定されているため、首元が深めに開いたトップスともバランスよく合わせられそう。

洗練された印象をキープするメタリックなバングル

【3COINS】「リボンメタルバングル」\330（税込）

クールでエレガントな装いが好みという人は、メタリックなバングルをチェック。本体と同素材のリボンがワンポイントで添えられたシンプルなバングルは手元で上品な輝きを放ちます。バングルが細めのため、リボンがあしらわれていても派手見えしにくく、洗練された印象を高めてくれそう。クラス感のあるゴールドカラーと都会的なシルバーの2色展開です。

手元を飾るデザイン違いのリボンリングのセット

【3COINS】「リボンリボンリング2個セット」\330（税込・セール価格）

ぷっくりと膨らんだリボンをメタリックな素材で表現した、繊細なデザインが目を引くこちらのリング。華奢なリボンモチーフのリングとともにセットになっており、ダブル使いしたり、それぞれ単独で他のリングと組み合わせたりと、手元のコーディネートの幅を広げてくれます。大きめのリボンモチーフには繊細に輝く色ガラスがついているのも、思わず心ときめくポイントに！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ