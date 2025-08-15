「最強塩風呂 ✕ 3分パック」で全身うるおう！ お風呂上がりの乾燥を防ぐ入浴５ステップ【眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話】

最強塩風呂＆“ながら保湿”３分パック入浴でぽかぽかうるおい体質に

あたため効果も保湿効果も最強の入浴法を紹介します。

まずお湯に天然塩を入れて塩風呂に。塩は必ず天然塩を使ってください。ミネラル分が芯から体をあたためつつ、湯に溶けた塩が皮脂と結びつくことでベールのような膜をつくり、湯上がり後の乾燥をゆるやかに。かゆみがなければ、洗い流さなくてＯＫ。

トータル10分間全身浴をしますが、上がる３分前にシートパックをつけましょう。パックしたまま湯船を出て体を拭く→パックをはがして残った美容液を全身にぬる→素早くクリームなどで保湿をし、パジャマを着る。

急激な乾燥を防ぐため、これらは浴室を出て10分以内に行います。

入浴中の3分パックで出浴後の乾燥を防ぐ

肌は出浴後10分で乾燥してしまうので、湯船から出る３分前にシートパックをつけましょう。パックしたまま湯船から出て全身の水分を拭き取ってからパックを外し、シートに残った美容液を使って全身も保湿。浴室から出てすぐにクリームなどをぬれば、乾燥することなくうるおいをキープできます。

肌に膜（ベール）をつくる天然塩は保湿・保温効果抜群

海水のミネラル分が残っている天然塩がおすすめ。塩の成分には、発汗を促進させる作用があります。また、皮脂と結びついて膜をつくることで保温効果が高まります。

「ソルト」とありますが、実際は塩（塩化ナトリウム）ではなく、硫酸とマグネシウムの化合物。保温・保湿効果が高い入浴剤として人気です。

入浴方法

（１）天然塩をひとつかみ入れてよく混ぜる。

（２）40～41℃の風呂で半身浴をする。

（３）パックをしながら3分つかる。

※パックを貼るときは顔や手をタオルで拭いてください。パック中は顔に水がつかないように注意しましょう。

（２）＋（３）⇒トータルで10分間

（４）かゆみがなければ湯船から出た後、塩は洗い流さずに浴室内で体を拭く。

（５）顔からパックを外し、シートに残った美容液を全身にぬってから浴室を出てクリームなどで素早く保湿する。

（４）＋（５）⇒トータルで10分以内

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 冷えと乾燥の話』著：石原新菜