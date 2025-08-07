モデルでタレントの藤田ニコル（27）が7日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。結婚生活について語った。

この日はお笑いコンビ「タイムマシーン3号」とそろって登場。藤田は俳優の稲葉友と結婚して3年目となるが、「結婚3年目で生活激変したっぽい」とのイメージを振られると、「〇」の札を掲げてみせた。

「もう激変したというか、何といっても自分は中身が変わったのかなって思って。本当に性格が安定しました」と明言した。

睡眠の深さが変わったのではと言われると「安定しました。よく寝れます。もう11時ぐらいに寝ちゃってます」と藤田。さらに「情緒が超安定」と紹介され、不安定には見えないと言われると「本当の私は結構やばくて」とぶっちゃけた。

「それこそ本当に独り身だった時は、よく言うインスタグラムの裏垢持ってるんですけど、それのストーリーで背景真っ黒にして、ちっちゃい文字で“寂しい”って」とつづっていたと発言。「本当にその手のタイプの人で、仕事やって家帰って、情緒があんまり良くなかったとういか、寂しいなあとかそういうのをすぐ表に出す」「楽しいけど、すぐ寂しがったりとか。ツイッターとかもウサギの絵文字一文字とか」とも話した。

藤田を寂しさを「タイムマシーン3号」も感じていたのかと問われると、関太は「やっぱり結婚する前、にこるんがよく言ってた言葉が2つあって。それを結婚してから言わなくなって」と発言。その言葉は「テキーラとショットっていう。それを結婚してから全く言わなくなって」と暴露した。

山本浩司も「朝まで酔ってたりとかねえ。乱れてたんだけど」と続けると、藤田は「はい。（お酒は）大好きだったんですけど、生活もやっぱり一変して。家が大好きになりました」と笑顔で話した。

現在は仕事が終わると「家に帰って」と言い、「最強の仲間が家にいるっていう状態じゃないですか。何か仕事であった時もいろいろ話せるし、なんか、本当に結婚して良かったなって思いましたね」としみじみと話した。

ラブラブかと聞かれると「そうですね」と実感を込めた。