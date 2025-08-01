ÅìµþDÁûÁ³¡Ö²¿¼Ô¡©¡×¡¡¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê²÷Â¤Ç¡Ö4Ëü±ßGET¡×¡ÄÀµÂÎ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÇ¼ÆÀ¡Ö¥¬¥Á¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡×
¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿²÷Â¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï7·î31Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-6¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¼çºÅ»î¹ç¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDASHMAN RACE¡×¤¬¤³¤ÎÆü¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½ÓÂ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖDASHMAN¡×¤Ë¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤·¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¶¯¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î²÷Â¤Ö¤ê¤È¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ÆÁð¡×¡ÖÁö¤ê¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤«¤é¥Û¥ó¥â¥Î¤ä¤ó¤±¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ó¥°¥ó°ú¤Î¥¤·¤¿¡£6²óÉ½¸å¤Ë¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î½ÓÂ¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡ÖDASHMAN¡×¤È¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¥À¥Ã¥·¥åÂÐ·è¤¹¤ë¹±Îã¤Î´ë²è¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï0¡Á7ÉÃ¤Þ¤Ç1ÉÃ¹ï¤ß¤Ç¥Ï¥ó¥Ç¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÄ©Àï¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÌÂ¤ï¤º¥Ï¥ó¥Ç¤Ê¤·¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£µå¾ì¤Ï¡Ö¥ª¡Á¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²÷Â¤òÈäÏª¤·¡¢DASHMAN¤Ë°µ¾¡¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤â¡ÖÄ©Àï¼Ô¤¬¥ì¥Ù¥Á²á¤®¤ë¡Ä¥À¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¥ì¡¼¥¹»Ë¾åºÇÂ®!?¡×¤Èµ¤·¤Æ±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤¨¤°¤¹¤®¤ÆÁð¡¡¤á¤Á¤ãÂ®¤¤¤ó¤À¤±¤É¾Ð¡×¡Ö¤Ï?!¡¡À¨¤¤¤ä¤Ê¤¤¤«!!¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤Þ¤¹¤¬¥Ï¥ó¥ÇÌµ¤·¤Ç°µ¾¡¤¹¤ë¿Í½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁö¤ê¤¬¥ì¥Ù¥Á¡×¡ÖÁö¤ê½Ð¤·¤«¤é¥Û¥ó¥â¥Î¤ä¤ó¤±¡×¡Ö²¿¼Ô¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢½çÂç¤Ç400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¿¼Ä®ÈôÂÀ¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤À¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö4Ëü¥²¥Ã¥È!!!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢DASHMAN¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ¶È¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥¬¥Á¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë