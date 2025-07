話題の新店5軒をまとめて紹介！ 絶品ブルスケッタが人気のイタリアンバルから「豆富食堂」の2号店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. BBB(大阪・南森町)

2025年4月、南森町駅から徒歩7分ほどの場所に、絶品ブルスケッタとナチュラルワインを楽しめるイタリアンバル「BBB (ブルスケッタ ブルスカーレ ブルシェッタ)」がオープンしました。中崎町で人気を得ている本格&ハイクオリティなイタリアンが自慢のバル「DREAM ON TAIGA」の系列店になります。

BBB 写真:お店から

2. 洋食レストラン marronnier(東京・白金高輪)

<店舗情報>◆BBB住所 : 大阪府大阪市北区西天満5-16-13 NF高橋ビル 1FTEL : 050-5456-1522

2025年6月、白金高輪駅から徒歩10分ほどの場所に心温まる洋食とワインを楽しめる「洋食レストラン marronnier」がオープンしました。

洋食レストラン marronnier 写真:お店から

3. 四谷本殿(東京・四谷三丁目)

<店舗情報>◆洋食レストラン marronnier住所 : 東京都港区白金5-6-2 2F-BTEL : 050-5456-5201

2025年5月、四谷三丁目駅から徒歩5分ほどの場所で人気を博していた、おいしい料理とこだわりの日本酒を楽しめる「神棚」が「四谷本殿」と名前を改め、隣のビルに移転オープンしました。

四谷本殿 出典:masar502さん

4. 豆富食堂 目黒店(東京・目黒)

<店舗情報>◆四谷本殿住所 : 東京都新宿区舟町3-6 Grand Value 四谷三丁目 1FTEL : 03-5315-4118

職人が毎日豆から手作りする豆腐を使った料理が魅力の「豆富食堂」。その人気店が待望の2号店を目黒にオープンしました。

豆富食堂 目黒店 写真:お店から

5. nope steam & wine(東京・三鷹)

<店舗情報>◆豆富食堂 目黒店住所 : 東京都目黒区三田2-10-30 荒井ビル 1FTEL : 03-6712-2144

2025年6月、三鷹駅北口から徒歩約5分のところに“スチーム中華とワイン”をコンセプトにした「nope steam & wine」がオープンしました。

nope steam & wine 写真:お店から

<店舗情報>◆nope steam & wine住所 : 東京都武蔵野市西久保1-3-10 CHOUETTE MUSASHINO 1FTEL : 050-5456-2048

