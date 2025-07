総額○○万!? 1カ月の食事スケジュールと食費を全公開！（4月・マッキー牧元）

グルメ界隈に名を馳せる「食通」と呼ばれる人たちの1カ月間の食スケジュールと食費を全解剖するこの企画。驚きの食費の総額も大公開!

今回は、外食回数は年間600回以上、カジュアル店から高級店まで、全国さまざまなグルメを食べ歩くマッキー牧元さんの1カ月に迫ってみた。驚きの食費の総額は記事末尾に掲載!

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

美食を求め全国を巡るマッキーさんの4月の「食スケジュール」を大公開!

4/1 昼「銀座ウエスト 銀座本店」(東京・銀座)

老舗の名喫茶。サンドイッチがおいしい。

銀座ウエスト 銀座本店

4/1 夜「たまる」(東京・四谷三丁目)

江戸の料理を今も守る、古き割烹。

たまる

4/2 夜「和牛小皿 しんうち」(東京・飯田橋)

さまざまな牛の部位を串焼きで。

和牛小皿 しんうち

4/3 昼「TOYO 日本橋コレド前店」(東京・日本橋)

創業約60年の洋食店。ビーフピラフとチーズ、オムレツ、デミグラスソースを重ねたドイツ風ライスが名物。

TOYO 日本橋コレド前店

4/3 夜「鮨 みずかみ」(東京・半蔵門)

季節を感じさせる肴と確かな握り。酢飯もいい塩梅で、特に鯖と鯵、鰹がよかった。

鮨 みずかみ

4/5 昼「シシリア 六本木店」(東京・六本木)

昭和29年創業の店で、まだアルデンテという言葉が日本になかった時代の昭和イタリアン。

シシリア 六本木店

4/7 夜「Flamingo」(東京・恵比寿)

恵比寿の人気イタリアン。創作料理とアリスタがいい。

Flamingo

4/8 夜「シンスケ」(東京・湯島)

創業100年を迎える老舗の居酒屋。

シンスケ 出典:食べSusieさん

4/10 昼「DepTH brianza」(東京・六本木一丁目)

定例会。ピスタチオのリゾット、トルタパスクアリーナ、メバルの煮付け、ホタルイカのソースが特によかった。

DepTH brianza

4/10 夜「大夢」(東京・銀座)

唯一無二の割烹。ひじきの煮物に感動し、筍の新たな食べ方に心打たれた。

大夢

4/11 昼「イル・パチョッコーネ・カゼイフィーチョ」(東京・表参道)

自家製チーズを作っているイタリアン。

イル・パチョッコーネ・カゼイフィーチョ

4/11 夕「ブラッセリー・ヴァトゥ」(東京・六本木一丁目)

料理とお酒を楽しめるビストロ。

ブラッセリー・ヴァトゥ 写真:お店から

4/11 夜「KOBAYASHI」(東京・六本木一丁目)

小林シェフの巧みな技で他に類を見ない中国料理。ゴルゴンゾーラのエビ餃子、大根餅とコンテなどが素晴らしい。

KOBAYASHI

4/12 昼「イタリア料理 アンジェリーノ」(群馬)

羊肉のクスクスがすばらしい。

イタリア料理 アンジェリーノ

4/12 夜「三番ホルモン」(群馬)

地元民に愛される豚の焼肉屋。うまい!安い!

三番ホルモン

4/14 夜「樹」(東京・六本木)

ベテラン杉本氏の新店。熟練料理人でしか生み出せない味。

樹

月後半も食巡りが止まらない!

4/17 昼「神田まつや 本店」(東京・淡路町)

東京を代表する老舗のそば屋。

神田まつや 本店

4/17 夜「焼肉ホルモンあさひ」(愛知)

「サカエヤ」の肉を扱う昭和風焼肉店。

焼肉ホルモンあさひ 写真:お店から

4/17 夜「バー キュラソー」(愛知)

オリジナルカクテルも多い、オーソドックスなバー。

バー キュラソー 出典:藤崎まり子さん

4/18 昼「玄水」(愛知)

各地の希少な在来種のそばを9種類ほどそろえた、全国でも希少なそば屋。

玄水

4/18 夜「柚木元」(長野)

採れたての山菜などを優れた技で逸品に昇華。アスパラ、熊と花山椒のしゃぶしゃぶ、山菜のお椀など。

柚木元

4/19 昼「懐石 辻留」(東京・赤坂見附)

裏千家のお茶事を長年務める懐石料理店。「あいなめ葛たたき椀」がすばらしい。

懐石 辻留 写真:お店から

4/19 夜「プランチャ スリオラ」(東京・虎ノ門ヒルズ)

二つ星の銀座「スリオラ」が手掛ける、スペイン風鉄板焼。

プランチャ スリオラ 写真:お店から

4/19 夜「FLAMINGO」(東京・虎ノ門ヒルズ)

虎ノ門横丁に新たに出店! 恵比寿の人気カジュアルイタリアン。

FLAMINGO

4/19 夜「和牛小皿しんうち」(東京・虎ノ門ヒルズ)

こちらも虎ノ門横丁に新たに出店! 牛のさまざまな部位を串焼きで。

和牛小皿しんうち

4/21 昼「鮨 正治」(東京・根津)

根津の町寿司でちらし寿司。

鮨 正治

4/21 夜「味享」(東京・内幸町)

「京味」出身。年々磨きがかかる料理にうなる。シマエビのしんじょ椀、目抜け幽庵焼き、そして水羊羹!

味享

4/22 夜「ピッツェリアGG 吉祥寺」(東京・吉祥寺)

ナポリピッツァ職人世界選手権「カプートカップ」日本大会クラシカ部門で優勝した中村氏の店。

ピッツェリアGG 吉祥寺

4/23 昼「オオツカ」(福井)

確かで丁寧な仕事が光るビストロ。昼は洋食屋に。

オオツカ

4/23 夜「ななと実」(福井)

女将が一人で切り盛りする居酒屋。彼女のおばんざいがおいしい。特別に、ホタルイカしゃぶしゃぶをいただく。

ななと実

4/24 昼「北出TACOS グランスタ東京店」(東京・丸の内)

小伝馬町の人気タコス、メキシカンの支店。

北出TACOS グランスタ東京店

4/24 夜「三和」(東京・白金台)

予約を取るのが難しい人気のイタリアン。精緻な料理が光る、大葉とイワシのパスタやホタルイカのパスタ、ホロホロ鳥も見事。

三和

4/26 昼「シノワズリ372」(東京・築地)

昼にラーメンを始めたとのことで訪問。旨みが深いスープはさすが西岡シェフ。

シノワズリ372

4/26 夜「Virtue」(東京・麻布十番)

フレンチというより、さまざまな国の料理を取り入れて春の食材を活かしていた。

Virtue

4/27 昼「田舎そば かさい」(東京・中野)

中央線随一の立ち食いそば屋。

田舎そば かさい

4/27 夜「浜作 新本店」(京都)

京都を代表する割烹。昼堀りの筍を駆使したこの時期のカツオは圧倒的。

浜作 新本店

4/28 昼「ル・マノアール・ダスティン」(東京・銀座)

ベテラン五十嵐シェフの店。傑作「人参のムースとウニ」は健在。

ル・マノアール・ダスティン

4/28 夜「青山ぼこい」(東京・表参道)

青山界隈随一の居酒屋で、世界一のポテサラや鳥の竜田揚げなどがうまい。

青山ぼこい

4/28 夜「バー ジャダ」(東京・表参道)

オリジナルカクテルも多い隠れ家バー。

バー ジャダ 写真:お店から

4/29 昼「たでの葉」(東京・外苑前)

今回は山菜づくし。21種の山菜をさまざまな料理でいただく。

たでの葉

4/29 夜「Juan Bowl & Tea Tokyo」(東京・表参道)

オーストラリア・シドニーから日本へ出店した、とんかつ&丼の店。

Juan Bowl & Tea Tokyo

4/30 昼「ピッツェリア パーレンテッシ」(東京・池尻大橋)

池尻大橋駅の近くにある人気イタリアン。ピッツァの生地は茨城の契約農家からの無農薬小麦を使っている。

ピッツェリア パーレンテッシ

マッキー牧元さんの2025年4月の食費の合計は……?

食費はなんと「592,502円」!

月末に一度、思い出とともに食費を振り返ってみるのも良いかもしれないですね。次回もお楽しみに!

文:マッキー牧元、食べログマガジン編集部 写真:マッキー牧元

