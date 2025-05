政治的な二極化が進んだ現代社会では、政治的な意見が対立する相手とわかり合うことは難しく、共感を示すことなどできないと感じる人もいるかもしれません。新たな研究では、「 リベラル 派の人は 保守 派の人と比較して、政治的に対立する相手に示す共感が少ない」という結果が示されました。Empathic Conservatives and Moralizing Liberals: Political Intergroup Empathy Varies by Political Ideology and Is Explained by Moral Judgment - James P. Casey, Eric J. Vanman, Fiona Kate Barlow, 2025

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/014616722 311 98001Liberals show less empathy to political opponents than conservatives dohttps://www.psypost.org/study-finds-liberals-show-less-empathy-to-political-opponents-than-conservatives-do/近年は政治的分断が、国家の安定性を揺るがす大きな問題となっています。しかし、仮に政治的な思想が合致しない相手であっても、適度に共感や思いやりを示すことができれば、分断を埋めてより有益な対話をしたり妥協点を模索したりできる可能性が高まります。実際、 アメリカ ジョー・バイデン 元大統領も就任演説の中で「一瞬でも、相手の立場になってみてください」と語りかけ、国家の分断を修復するためには共感が重要であることを訴えました。しかし、残念ながら多くの人々は、政治的に対立する人に共感するのは困難だと感じています。そこで オーストラリア のクイーンズランド大学の研究チームは、政治的イデオロギーが集団間の共感バイアスをどのように形成するのか、そして政治的イデオロギーによって相手への共感がどのように異なるのかを調べるため、4つのオンライン実験を行いました。1つ目の実験は2020年3月に行われ、 アメリカ に住む549人が参加しました。実験では、各被験者は「足首の捻挫」といった軽度の困難を経験している人物の短いエピソードを読みました。その人物が政治的に 保守 的・中立的・ リベラル のいずれであるかを知らせた後、「相手に共感的な関心を抱くか」「相手の立場に立って物事を考えられるか」「助けようとするなどの共感的な意図を抱くか」といった尺度で、被験者の感情的な反応を評価しました。また、被験者はエピソードの人物の道徳性や好感度、自分との類似性、その人物が属する政治集団によって引き起こされた害の認識などについても回答しました。残りの実験も同様のシチュエーションで質問が行われましたが、実施した時期や被験者に違いがありました。2つ目の実験は2020年9月に行われ、 イギリス に住む958人が参加しました。その後の実験は アメリカ の大統領が 保守 派の ドナルド・トランプ 大統領から リベラル のバイデン大統領に代わった後に行われ、2021年9月に行われた3つ目の実験は アメリカ に住む1372人が、2022年11月に行われた4つ目の実験には アメリカ に住む1874人が参加したとのこと。4つの実験すべてにおいて、被験者は一貫して「政治的に対立する人物へ示す共感性は、同じ政治的イデオロギーを持つ人物や中立的な人物より低い」という傾向を示しました。しかし、この傾向は 保守 派と リベラル 派の両方において同程度ではありませんでした。研究チームは、 リベラル 派の被験者が 保守 派の人物に対して示す共感は、 保守 派の被験者が リベラル 派の人物に示す共感よりも有意に少なかったと報告しています。1つ目の実験では、対象に示す共感の差は「 リベラル の被験者が 保守 派の道徳性と好感度を低く評価していること」によって引き起こされていることが示され、2つ目の実験では イギリス の被験者でも同様の傾向が確認されました。3つ目と4つ目の実験では、政権が民主党に移った後も、 リベラル 派は 保守 派をより有害で不道徳だと評価し続けたことが示されました。なお、今回の研究は実際の出来事ではなく仮想のシナリオに依存しているため、結果を現実世界にそのまま一般化できるとは限らないという制限があります。研究チームは、「私たちの研究は、 保守 派の人々は リベラル 派の人々より対立する相手に対して好意的であり、必要な時には共感できることを示唆しています」と述べています。しかし、これは必ずしも リベラル 派が不寛容だから問題だという意味ではなく、「実際に リベラル 派の人々は 保守 派の人々から害を受けており、それが悪感情の根拠となっている」という可能性もあるとのことです。