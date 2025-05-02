±½¤µ¤ì¤ëiPhone 17...²áµî°ì¤Î¡ÖÇö¤µ¡×¤¬Éð´ï¤«¡©¡¡ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°iPhone¤Î»î¶âÀÐ¤Î²ÄÇ½À¤â
2025Ç¯Ãæ¤ÎÈ¯Çä¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëiPhone 17¤Ï¡¢¡ÖÇö¤µ¡×¤¬ÂçÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¡Ê¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¬¥é¥±¡¼¤â¡Ë¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤Çö·¿·ÚÎÌ²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÇö¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òiPhone 17¤¬²æ¡¹¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸½¾õ¤Î±½¤òÍê¤ê¤Ëºî¤é¤ì¤¿iPhone 17¤Î¥À¥ß¡¼¥â¥Ç¥ë¤âÏÃÂê¤À¡£
¡ÖiPhone 17 Air¡×¤Î¸ü¤µ¤ÏÌó5.5mm¡ª¡©
2007Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¼«¤éÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂåiPhone¤Ï3.5¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤Ä¡ÖºÆÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸ü¤µ¤ÏÌó11.6mm¡£
¥¸¥ç¥Ö¥º»àµî¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿iPhone 5¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÂç·¿²½¤ÈËÜÂÎ¤ÎÇö·¿·ÚÎÌ²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¸ü¤µ¤ÏÌó7.6mm¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡ËÈ¯Çä¤ÎiPhone 16¤Ï¡¢6.1¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¸ü¤µ¤ÏÌó7.8mm¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢iPhone¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í7mmÂæ¡ÊiPhone 6¤ÏÌó6.9mm¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ë¤Î¸ü¤µ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯......¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢iPhone 17¤Î¤½¤ì¤ÏÌó5,5mm¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤ËÇö·¿¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖiPhone 17 Air¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë......¤È¤¤¤¦²±Â¬¤â¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎUnbox Therapy¤Ï¡¢iPhone 17 Air¤Î¥À¥ß¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ëÀÄ¿§¤ÎÌÏ·¿¤ò¸ø³«¡£¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤Î¸ü¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿ËÜÂÎ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¾¯¤·ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¶Ê¤²¤ëÆ°ºî¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·üÇ°¤¬³Æ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éµó¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ìÔÆù¤òºï¤ê¤Ëºï¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°iPhone¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö»î¶âÀÐ¡×¡©
±½¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±½¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤â¤³¤ÎiPhone 17 Air¤¬¤«¤Í¤¬¤Í±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°iPhone¡×¤Î»î¶âÀÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
Áá¤¯¤Æ2026Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°iPhone¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡Ö¼ýÇ¼»þ¤Ï¸ü¤µ¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¾åÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸³«»þ¤Î¸ü¤µ¤¬7.5mm¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¼ýÇ¼»þ¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç15mm¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤êÊ¬¸ü¤¯¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤«¤µ¤Ð¤ëÂåÊª¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Å¸³«»þ¤Î¸ü¤ß¤ò5.5mm¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼ýÇ¼»þ¤Ï¤½¤ÎÇÜ¤Î11mm¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¾å½Ò¤Î½éÂåiPhone¤ò²¼²ó¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ó¤Ê¿äÂ¬¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¡½¡½Apple¤Ï¼ýÇ¼»þ¤Ë¤Ï½éÂåiPhone¤ÈÆ±Åù¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢iPhone 17 Air¤Ï¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¡£
¡ÖÁÇºà¤Î¾ðÊó¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡ÖËÜÂÎ¤òÇö¤¯¤·¤¿Ê¬¤ÎÂÑµ×ÎÏ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£¤³¤ÎÌäÂê¤â¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¤Î¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥º¥Ü¥ó¤Î¸å¤í¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¶þ¤·¤Ê¤¤ÂÑµ×ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿ÁÇºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤â¤·¤â¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¡¼¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏApple¤¬¡Ö5.5mm¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¡×¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
iPhone 17¤Î¸ü¤µ¡ÊÇö¤µ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£¡Êß·ÅÄ¿¿°ì¡Ë