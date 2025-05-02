¡Ö¿Íµ¤¤Ë´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×NPB¤ÎSNSÅê¹Æ¥ë¡¼¥ë¤ËNO¡ª¡¡´ËÏÂµá¤á½ðÌ¾³èÆ°»Ï¤á¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬°ìÅáÎ¾ÃÇ
¥×¥ì¡¼Ãæ¤ÎÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤«¤éÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ëNPB¤ÎSNS¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÅê¹Æ¥ë¡¼¥ë¡£
NPB¤Ï¸¢ÍøÊÝ¸î¤È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿NPB¤È¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Áª¼ê²ñÂ¦¤¬¥ë¡¼¥ë¤Î´ËÏÂ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤Éµ¿Ìä¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢SNS¤äYouTube¤ÇÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢4·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´ËÏÂ¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¤Ï¿·¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡ÖËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿êÂà¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤ë¡£
¡ü¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅê¹Æ¤È»î¹ç¤¬¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
NPB¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤ËÀß¤±¤¿SNSÅê¹Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï»î¹çÃæ¡¢½ªÎ»¸å¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Â¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¼¡¼NPB¤Ï¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤¿ÍýÍ³¤ò¼çºÅ¼Ô¤ÎÍ¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÊÝ¸î¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤Èµå¾ì´ÑÀï¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¡ÖËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤È»î¹ç¤È¤òÄ¾ÀÜ¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿êÂà¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¼¡¼¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬»£±Æ¤·¤¿»î¹çÃæ¤ÎÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤ÎSNSÅê¹Æ¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤¬NPB¤«¤é²þÁ±´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¡Ö¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¼çºÅ¼Ô¤¬¾µÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤µ¤¨¤â»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¤ÎX¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤ÏÌó18Ëü¿Í¡£¡ÖÆ±¤¸°Õ¸«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤·¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¢¤ëÊý¡×¤È¤Î¼«Éé¤«¤é¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯½ðÌ¾³èÆ°¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£4·î7Æü¤Ë»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢4·î30Æü¸½ºß¤Ç»¿Æ±¼Ô¿ô¤Ï1Ëü8000¿ÍÍ¾¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¡ÖWBC¤Ç¤â¸ø¼°SNS¤¬Åê¹Æ¤·¤¿±ÇÁü¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤Ç±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æµå¾ì¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡üÊâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤ëNPB¤Ë»ý¤ÄÉÔ¿®´¶
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢NPB¤¬¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥ë¡¼¥ë¤Î´ËÏÂ¤ØÂÉ¤òÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£
4·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NPB¤ÈÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤È¤Î»öÌ³ÀÞ¾×¡£Áª¼ê²ñÂ¦¤¬¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤òÍ×µá¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áª¼ê²ñ¤Î¿¹Ãé¿Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¡Ö¡ÊNPBÂ¦¤â¡ËÁ°¸þ¤¤Ê¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¤ÏNPB¤Î»ÑÀª¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ¿®´¶¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¼¡¼NPB¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÌá¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¤¬SNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢NPB¤ÏÆ¬¤¬¸Ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ìîµå¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤«¡¢SNS¤Îµ¬À©¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤«¤É¤Á¤é¤«¤ÏºÇÄã¸Â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤Ç¤âÌîµå¤Î¿Íµ¤¤Ï°µÅÝÅª¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È´Å¤¨¤ÆÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ü´ê¤¦¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤È¤½¤Î´î¤Ó¤Î¶¦Í
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤¹¤ëÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¡£2011Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÌ£Á¹¤µ¤ó¡ÖÂç³ØÀ¸¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë´ü´Ö¤¬¤º¤Ã¤ÈºÇ²¼°Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯A¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯Ìîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¤¹¤Í¡£
¥É¥é¥´¥ó¥º¤¬A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Îµ¬À©¤â´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òSNS¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×