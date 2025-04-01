¡ÖÉ÷¼Ù¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¹¥Æー¥¸4¤ÎÇÙÁ£¤¬¤ó¡×1Ç¯È¾¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤òÆÍÁ³¼õ¤±¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡Ö¿®¤¸¤Æ¤ë¡×Ì¼¤Î¸ÀÍÕ ¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Ì¿
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆÍÁ³°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤ò»×¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ë¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡£¤Õ¤Ä¤¦¤ÏÈáÃ²¤Ë¤¯¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸4¤ÎÇÙÁ£¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î´È²¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢²ÈÂ²°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´2²óÃæ¤Î1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉûºîÍÑ¤¬Â¤Ë½Ð¤¿¡×¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅÃæ¤Î´È²¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¤ÎÆ®ÉÂ»Ñ ¤Û¤«¡ÊÁ´7Ëç¡Ë
¡Ö³±¤¬»ß¤Þ¤é¤ºÉÂ±¡¤Ø¡×¥¹¥Æー¥¸4¤ÎÇÙÁ£¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ
¨¡¨¡ ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖµþÅÄÊÕ²»³Ú²È¶¨²ñ¡×Íý»öÄ¹¤Î´È²¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¡£¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§2023Ç¯¤ÎÇ¯½é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³±¤¬¤È¤Þ¤é¤º¡ÖÉ÷¼Ù¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¼õ¿Ç¤·¡¢ÇÙ±ê¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÇÙ±ê¤Î¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼£¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀºÌ©¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸4¤ÎÇÙÁ£¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Ë¤Ï¡ÖÇÙÁ£¤¬¤ó¤Ï¾É¾õ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥¹¥Æー¥¸4¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð2Ç¯Á°¤ÎÄê´ü·ò¿Ç¤Ç¡ÖÇÙ¤ËÍ×³ÎÇ§¤Î±Æ¤¢¤ê¡×¤È¡¢¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆþ¤ê¡¢°åÎÅ»ÜÀß¤Ë¹Ô¤¤Å¤é¤¯´¶¤¸¡¢·ò¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤Ç¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤¬¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢³±°Ê³°¤Ë¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¹¥Æー¥¸4¡£ÆÍÁ³¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÍ¾Ì¿¤òÊ¹¤¯¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï1Ç¯È¾»ý¤Ä¤«¤É¤¦¤«¡£5Ç¯À¸Â¸Î¨¤Ï10¡ó¡£É×¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Þ¤À1Ç¯È¾¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤´¼«¿È¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§¤â¤¦¼ê½Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤°³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¹³¤¬¤óºÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤À¤±10ÆüÄøÅÙ¤ÎÆþ±¡¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï3½µ´Ö¤Ë1²ó¤ÎÄÌ±¡¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï¡¢°åÎÅ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¹³¤¬¤óºÞ¤â¼ïÎà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¹³¤¬¤óºÞ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ú¤Êý¤äÉûºîÍÑ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ã¦ÌÓ¤»¤º¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¸å¤â¡¢ÅÇ¤µ¤¤äÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¾¯¤·¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¤¬¤à¤¯¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÉûºîÍÑ¤¬Â¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢ÇÙ°Ê³°¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤è¤ê¤Ï¿çÌ²»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³±¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌ¼¤Ë¸À¤ï¤ì
¨¡¨¡ ³°¸«¤äÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤´²ÈÂ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§É×¤ÈÌ¼¤â¤½¤ì¤¾¤ìÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤ÎÉÂµ¤¤Ë²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»ä¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤ò²ÈÂ²¤ÎÃæ¿´¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢²ÈÂ²¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ò»ä¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÊì¤â¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´µ¼Ô¤Î²ÈÂ²¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ï¿È¤Ë¤·¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾É¾õ¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²ÈÂ²¤òÍê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤äÌ¼¤Ë°ìÆüÃæ¡¢»ä¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢É×¤ÈÌ¼¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤ä¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤´¼ç¿Í¤äÌ¼¤µ¤ó¤Ï¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§É×¤ÏºÇ½éÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤éÌ´¤À¤Ã¤¿»ñ³Ê¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·»ä¤Î¾É¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤Åº¤¤¤ä´ÇÉÂ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢É×¤¬»ñ³Ê¤ò¤È¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤è¤ê¤Ï½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢µã¤¯¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¤òÎäÀÅ¤Ë¤«¤ß¤·¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤«¤éÀè¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¡Ö»ä¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¤«¤é¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¥Þ¥Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸À¸³è¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ²ÈÂ²¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í²æËý¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤º¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤Î¤ÏÉÂµ¤¤È¤Î¤¤¤¤¤Ä¤¤¢¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
´È²¼¤µ¤ó¡§É×¤âÌ¼¤â¡¢»ä¤¬¡ÖÉÂµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Áー¥à²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÉÂµ¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÈÂ²¤ÏŽ¤¤½¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤·¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢Åö»þ¡¢Éã¤Ï¡Ö²¶¤¬¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é¤À¡Ä¡×¤È¸¶°ø¤ò¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É×¤äÌ¼¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¡ÊÉ×¤äÌ¼¡Ë¤¬¥à¥ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Æ²¡¹¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÈ´¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Í¾Ì¿Àë¹ð¸å¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¨¡¨¡ ´È²¼¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸4¤Î¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤È¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤ó¤¬¸¶°ø¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢¹³¤¬¤óºÞ´Þ¤á¤Æ¤¬¤ó¤ÎÆÃÄ§¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¾É¾õ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È³Î¼Â¤Ë¿ÈÂÎ¤Î¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¿ÈÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÄË¤ß»Ï¤á¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤Î¸«Êý¤Ê¤É¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´È²¼¤µ¤ó¡§»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ÏÁý¤·¡¢Í§¿Í¤¬½¸¹ç»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤È¡Ö10Ê¬¤âÂÔ¤¿¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤è¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤é¡¢¡Ö²»³Ú¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö²»³Ú¤ò¹¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç±éÁÕ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ½é¿´¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö3À¤ÂåÂè¶å¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò³«¤¯¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëNPOË¡¿Í¤Ç5Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä
¤¬¤ó¤ò´µ¤Ã¤¿Æ®ÉÂ¤Ç¤â¡¢¡ÖÌ¿¤¢¤ë»þ´Ö¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¤È¤¤ò²á¤´¤¹´È²¼ÏÂÈþ¤µ¤ó¡£Ä¹Ç¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Ì´¡Ö3À¤ÂåÂè¶å¥³¥ó¥µー¥È¡×¤Î³«ºÅ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ç¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤â°ú¤´ó¤»¤é¤ì¡¢À¹Âç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PROFILE¡¡´È²¼ÏÂÈþ¤µ¤ó
¤µ¤ª¤·¤¿¡¦¤«¤º¤ß¡£µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô¥Ô¥¢¥ÎÀì½¤Â´¶È¡£ºß³ØÃæ¤«¤éÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¢³Ø³°¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É¤ËÁªÈ´½Ð±é¡£¥Ô¥¢¥Î¶µ°éÏ¢ÌÁ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¡¢ºæ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ë¾©Îå¾Þ¡¢µþÅÔ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè2°Ì¡¢Ä¹¹¾ÇÕ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëÂè1°Ì¤Ê¤É¼õ¾Þ¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ô¥¢¥Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Æ¥£ー¥â¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ê¿°Â½÷³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¥³¥ó¥¯ー¥ëËÜÁª¿³ºº°÷¡£NPOË¡¿ÍµþÅÄÊÕ²»³Ú²È¶¨²ñÍý»öÄ¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²¬ËÜÁï»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿´È²¼ÏÂÈþ