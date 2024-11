TWICE、14thミニアルバム「STRATEGY」予告映像を公開…戦略家に変身

TWICEが戦略家に変身した。TWICEは本日(17日)0時、公式SNSを通じてニューアルバムの予告映像を公開した。彼女たちは12月6日、14thミニアルバム「STRATEGY」とタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」を発売して、カムバックする。公開された映像は「愛に関する3ラウンドのゲームが終了した瞬間からが、本当の私たちの戦略」という明るく堂々としたムードが目を引く。ゲームを経て一堂に会した彼女たちは、オフィスではありえないようなことを平然と楽しむなど、どんな状況でも自由で堂々とした雰囲気を見せた。ワンテイクでつながる映像の中でメンバーが愛を表現するそれぞれの演技がポイントとなっている。そして、彼女たちのもとに「Strategy」と書かれた箱が届き、映像は締めくくられる。

タイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」には、「グラミー賞」「アメリカン・ミュージック・アワード」「ビルボード・ミュージック・アワード」などアメリカの音楽授賞式を席巻した有名ラッパーのミーガン・ジー・スタリオンがフィーチャリングに参加している。10月、ミーガン・ジー・スタリオンの「Mamushi」のリミックスバージョンのフィーチャリングでコラボレーションを成し遂げた二組のアーティストが再びタッグを組み、音楽的なエネルギーを高める。また、TWICEは11月21日(以下、現地時間)、K-POPアーティストとして初めて「Amazon Music Live」に出演。23日〜24日には、米・ロサンゼルスにあるCOMPLEX、12月4日〜12日にはソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区THE HYUNDAI SEOUL 5階のEPIC SEOULでニューアルバムの発売記念ポップアップストアを開催する。2025年4月、京畿道(キョンギド)高陽(コヤン)総合運動場で開かれるイギリスのバンドであるコールドプレイ(Coldplay)の訪韓公演「Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL」にスペシャルゲストとして参加する予定だ。TWICEのニューミニアルバム「STRATEGY」及びタイトル曲「Strategy(feat. Megan Thee Stallion)」は、12月6日午後2時(米国東部時間基準0時)に発売される。