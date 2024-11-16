¾×·â¡ª¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì¡¢ÂçÎ®·ì¡Ä¶ò¹Ô¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅêÚ³Êª¤¬Æ¬ÉôÄ¾·â

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¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024
Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽
NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn
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