【PHOTO】ジュンス＆IZ*ONE出身カン・ヘウォンら「2024 ブランド顧客忠誠度大賞」授賞式に出席

9日午後、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区汝矣島(ヨイド)コンラッドホテルにて、「2024 ブランド顧客忠誠度大賞」の授賞式が開催され、ジュンス、IZ*ONE出身カン・ヘウォン、Rocket Punch、KISS OF LIFE、チャン・ドヨン、キム・ミンギョン、ハン・ヘジン、キム・ユヌ、チョン・ソナ、Fly To The Sky ブライアン、チェ・ユリ、イ・チャンホ、イ・ウンジ、Peppertonesらが出席した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。