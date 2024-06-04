俳優のいしだ壱成（４９）が４日に自身のインスタグラムを更新し、安藤政信（４９）との２ショットを公開した。「渋谷パルコで開催されていた安藤政信くんの写真展に行ってきました。ドラマ『聖者の行進』で共演して意気投合。安藤くんは当時からカメラが大好きだった」と野島伸司氏が脚本を手がけた１９９８年放送のＴＢＳ系ドラマで共演した安藤との再会を報告。当時から「壱成」「安藤」と呼び合う仲だそうで「あまり芸能