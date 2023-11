第102回全国高校サッカー選手権の組み合わせ決定！　“前回王者”岡山学芸館は尚志と対戦！

第102回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が20日に行われた。

前回王者であり、3年連続6回目の選手権出場となる岡山学芸館(岡山)はプレミアリーグEASTで3位の尚志(福島)と、プレミアリーグEASTで首位に立つ名門・青森山田(青森)は2年連続2回目の出場となる飯塚(福岡)と2回戦で対戦。インターハイ優勝の明秀日立(茨城)は徳島市立(徳島)と、静岡学園(静岡)は明徳義塾(高知)と、1回戦で対戦する。

開幕戦は、早稲田実業(東京A)と広島国際学院(広島)の初出場校同士の対決となった。

なお、鹿児島県代表はまだ決定しておらず、県予選準決勝が12月15日、決勝が16日に開催される。準決勝には神村学園、出水中央、鹿児島城西、鹿児島実業が進出している。

選手権本大会は、12月28日に国立競技場で行われる開幕戦を皮切りに、来年1月8日の決勝戦を目指す戦いが始まる。なお、開会式での選手宣誓は、初出場となる名古屋(愛知)の田中響貴選手が行うこととなった。

組み合わせは以下の通り。

■Aブロック

▼1回戦

3 【北海道】北海 vs 【香川】大手前高松 4

5 【愛知】名古屋 vs 【宮崎】日章学園 6

7 【新潟】帝京長岡 vs 【長崎】長崎総科大附 8

9 【千葉】市立船橋 vs 【山口】高川学園 10

▼2回戦

1 【岡山】岡山学芸館 vs 【福島】尚志 2

11 【石川】星稜 vs 【三重】四日市中央工12

■Bブロック

▼1回戦

15 【東京A】早稲田実 vs 【広島】広島国際学院 16

17 【静岡】静岡学園 vs 【高知】明徳義塾 18

19 【埼玉】昌平 vs 【奈良】奈良育英 20

21 【山形】山形明正 vs 【鳥取】米子北 22

▼2回戦

13 【青森】青森山田 vs 【福岡】飯塚 14

23 【岩手】遠野 vs 【熊本】大津 24

■Cブロック

▼1回戦

27 【宮城】仙台育英 vs 【兵庫】神戸弘陵 28

29 【群馬】前橋育英 vs 【島根】立正大淞南 30

31 【栃木】矢板中央 vs 【大阪】東海大仰星32

33 【茨城】明秀日立 vs 【徳島】徳島市立 34

▼2回戦

25 【鹿児島】未定 vs 【長野】松本国際 26

35 【神奈川】日大藤沢 vs 【滋賀】近江 36

■Dブロック▼1回戦39 【山梨】帝京第三 vs 【和歌山】初芝橋本 4041 【東京B】堀越 vs 【愛媛】今治東 4243 【岐阜】帝京大可児 vs 【大分】柳ヶ浦 4445 【福井】丸岡 vs 【佐賀】佐賀東 46▼2回戦37 【秋田】明桜 vs 【沖縄】名護3847 【富山】富山第一 vs【京都】京都橘 48