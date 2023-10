グアテマラで先月20日、17歳の少女がバイクで走行中、大型トラックに巻き込まれて死亡した。遺体のそばでは小さな子犬が震えており、現場の写真がSNSに投稿されると大きな反響を巻き起こした。メキシコのニュースメディア『Periódico Zócalo』などが伝えている。

グアテマラ南部ケツァルテナンゴで先月20日、バイクを運転していたデボラ・アビゲイル・ヴェリジ・レイノサさん(Débora Abigail Véliz Reynosa、17)が大型トラックに巻き込まれて死亡した。

デボラさんは即死だったが、一緒にバイクに乗っていたメスの子犬“ソックス(Socks)”は無事で、体を震わせ遺体のそばから離れないでいるところを警察に保護された。

デボラさんは犯罪学を学んでいた学生で、大の犬好きだった。街でエンパナーダ(具入りのパン)やスナックなどを売り、野良犬の保護活動をするための資金に充てていたそうで、将来は野良犬などの保護シェルターを開設することを夢見ていたという。

一方でソックスは、元飼い主に虐待されていた保護犬で、デボラさんが事故の一日前に引き取ったばかりだった。事故が起きたのはデボラさんがソックスのために服や小物を買いに行った帰りで、現場の様子を捉えた写真がSNSで拡散されると大きな反響があった。

人々が特に注目したのは、倒れたバイクの近くで佇むソックスのあまりにも悲しい表情で、ソックスの絵を描いて投稿する人まで現れるほどだった。そして今回のニュースには、次のようなコメントが寄せられた。

「飼い主のそばを離れないなんて! 心が痛む。」

「なんて表情をしているのだろう。お願いだからあの子犬を助けてあげて!」

「悲劇だね。でも17歳の子があんな大型バイクに乗って子犬を抱えていたら、事故に遭うのは当然だと思う。」

「子犬は怖くて、あの場から動けなかっただけなのでは?」

「前日に引き取った犬なら、また飼い主との絆なんてできていないよね。」

「そんなことはないと思う。虐待を受けてきた犬なら特に、自分が保護されたということをちゃんと分かっているはず。絆はすぐに生まれるものだよ。」

「自分を温かく包んでくれた女性が目の前で動かなくなったんだ。きっと困惑しているのだろう。かわいそうに。」

「犬は話すことができないけど、この子は何が起きたのかちゃんと分かっていると思う。」

「動物は人間よりもずっと、忠誠心が強いんだよ。」

「子犬の姿を見て涙が出たよ。新しい家で幸せになって欲しい。」

「悲しいニュース。安らかに…。」

なお、事故を起こしたトラックは猛スピードで現場から走り去っており、事故の翌日に行われた葬儀では「犯人を一刻も早く捕まえてほしい」という声が多数あがっていたようだ。地元警察は監視カメラの映像などからトラックの持ち主を特定しているが、今も運転手の逮捕には至っていない。

そしてソックスはというとその後、デボラさんのボーイフレンドのサミュエルさん(Samuel)が引き取ったそうで、SNSでこう綴っていたという。

「デボラは長年、メス犬の“ブーツ(Boots)”を可愛がっていてね。彼女が犬たちに世界中の全ての愛を注いだように、今度は僕がブーツとソックスを大切に世話するよ!」

ちなみに今年8月にはアメリカで、飼い主が亡くなったことを知らないまま10日間、病院の前で帰りを待ち続けた小さな犬が話題となった。犬は飼い主が搬送された緊急救命室のドアをじっと見つめていたそうで、健気な姿に多くの人が心震わせた。

