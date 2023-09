イギリスで昨年8月、闘犬だったアメリカン・ピット・ブル・テリアを改良して作られた「アメリカンブリーXL」に34歳の男性が襲われて死亡した。リシ・スナク英首相は今月15日、2023年末までに同種の犬の飼育を禁止する方針を発表したが、その背景には、犬による悲惨な事故が相次いでいることがある。そんな中、10歳の少年が犬に襲われるという悲惨な事故が発生した。当時の様子は監視カメラの映像が記録しており、そこには目を覆いたくなるほど壮絶な光景が捉えられていた。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

英ウェスト・ミッドランズのウォルソールで現地時間13日の午後7時半頃、地元に住むムハンマド・サミ・ラザ君(Mohammed Sami Raza、10)が自宅前でサッカーボールを蹴って遊んでいたところ、突然やってきた犬に襲われて大怪我した。

その一部始終は監視カメラが記録しており、犬はムハンマド君の前を通り過ぎた後、Uターンしてムハンマド君の太ももに噛みつく姿が捉えられている。それを振り払おうとするムハンマド君だったが、犬は彼の腕に噛みついて引きずり回そうとした。

ムハンマド君の泣き叫ぶ声に気づいた家族2人が駆けつけて、犬を叩くなどして救おうとした。しかし犬は制御不能な状態で、ムハンマド君に噛みついたままだった。その後、通りかかったタクシーの運転手が助けに入るも犬は全く動じることがなく、最終的に別の男性が加わり、やっとのことで犬はムハンマド君を離してその場から逃げていった。

その後、ムハンマド君はウォルソール・マナー病院に搬送されたが、現在も治療を続けており、今後は手術を受けなければならないそうだ。ムハンマド君の父親ゴハール・シディークさん(Gohar Siddique)は英ニュースメディア『Birmingham Live』のインタビューに応じ、このように述べている。

「我が子にこんなことが起こるなんて、誰が想像できるでしょうか。息子は通りでサッカーをしていただけなんですよ。かなりひどい怪我で今は手術を受けるのを待っている状態です。勇敢な息子ですが、今回の事故は家族にとってトラウマになりました。それは本当に恐ろしい出来事でしたから。」

「こんなことは皆さんのお子さんに起こってはなりません。でも今週だけで、この地域で3回も同じようなことが起こっています。もしも私の2歳の息子が被害に遭っていたら、生きてはいなかったでしょう。ムハンマドだって、もし誰もこの事態に気づいていなければ、命がなかったのかもしれません。」

ゴハールさんは「当時の映像を見るのは辛い」と話しているものの、今回の件について人々に注意喚起したいとして監視カメラの映像を公開することにしたという。

なお事故後、ムハンマド君を襲った犬の飼い主である60代の女性が、制御不能な犬を所持し怪我をさせた疑いで逮捕された。ウェスト・ミッドランズ警察によると、犬は飼い主の知らぬ間に家を抜け出したという。女性はのちに釈放されたが、犬は処分されることになったそうだ。

また『Birmingham Live』では、ムハンマド君を襲った犬はスタッフォードシャー・ブル・テリアだったと伝えている。一般社団法人「ジャパンケネルクラブ」によると、スタッフォードシャー・ブル・テリアはブルドッグとスムース・フォックス・テリア、ホワイト・イングリッシュ・テリアを交配して闘犬用に作出されたと言われているそうだ。

