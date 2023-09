8月25日から解禁になった米ミシシッピ州のアリゲーター狩りで、同州のアリゲーターの最大記録を更新する個体が捕獲された。まるで恐竜のようなアリゲーター捕獲の話題を米ニュースメディア『Fox News』などが伝えた。

ミシシッピ州では毎年、8月末から約10日間の日程でアリゲーター狩りが解禁になる。これは2005年から続くスポーツハンティングのイベントで、参加するには200ドル(約2万9100円)の許可証と25ドル(約3640円)のライセンス取得が必要であるが、くじで当選者を決めるほど人気が高い。

今年は8月25日から9月4日まで開催されているが、2日目の26日、これまでの同州の記録を更新する巨大なアリゲーターがヤズー川で捕獲されて注目された。

モンスター級のこのアリゲーターは、体長約434.3センチ(14フィート3インチ)、重さ約364キロ(802.5ポンド)、腹回りが約167.6センチ(66インチ)で、2017年8月28日に記録された体長約426.7センチ(14フィート)、重さ約347.6キロ(766.5ポンド)の個体の長さを約7.6センチ(3インチ)更新した。

記録を塗り替えたのは、タナー・ホワイトさん(Tanner White)、ドン・ウッズさん(Don Woods)、ウィル・トーマスさん(Will Thomas)、ジョーイ・クラークさん(Joey Clark)の4人で、捕獲にはなんと7時間を要したという。

チームの一人であるドンさんは、当時のことを「その日は辺りが暗くなるとすぐ出発してね。川では240センチ超(8フィート)のゲーター(アリゲーター)がたくさん目についた。でも午後9時頃、365センチ(12フィート)はあると思われる大きな個体を見つけたんだ」と明かし、このように続けた。

「その個体がかなりの大きさであることは、背中の幅を見てすぐに分かった。それはまるで、ジョンボート(平底のボート)を追いかけているような感じでね。7時間でゲーターの体には8〜9回、フックがかかったのに、その度に釣竿が折れてしまった。小さな個体では考えられないことだった。」

「それにゲーターは、自分が狙われていることをちゃんと分かっていてね。フックがかかると水中に潜り、丸太の下に隠れるんだ。そしてまた水面に上がってきて息を吸い、同じことを繰り返した。当時はアドレナリンが放出されていて気付かなかったけど、精神的に疲れ切った7時間だった。」

ドンさんによると、アリゲーターはほぼすべての釣竿とリールを破壊し、捕獲に成功したのは午前4時前だったという。そうしてボートに引き上げた個体を見た4人は、あまりの大きさに改めて驚愕したそうだ。

また米テレビネットワーク『NewsNation』のインタビューに応じたウィルさんは、捕獲成功の理由について「僕たち一人一人が与えられた仕事をしたから。チームワークの勝利だよ」と語り、今回の狩りに大満足の様子だった。

ちなみにこのたび記録を塗り替えたアリゲーターは、18年前に州が捕獲し、川に戻した個体であることが明らかになっており、ウィルさんは「少なくとも40年は生きていたのでは?」と推測している。ただ今回の捕獲後は、約172キロ(380ポンド)の肉が同州のフードシェルターに寄付されたそうで、日々の食事に困っている人々に配給されるという。一方で革は、チームメンバーの家族らでシェアし、ブーツやカバンに生まれ変わる予定になっているそうだ。

なお今年の狩りで許可されているアリゲーターは、全部で960頭とのことで、州内のアリゲーターの生息数をコントロールするのに一役買っているという。

