Ç¤ò¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÈ¯¸«¡Ä¡ÖÆ°ÊªµÔÂÔ¤ÏÈÈºá¡×·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¡ÚÊÛ¸î»Î¤¬²òÀâ¡Û
Æ°Êª¤¬µÔÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ¶á¤ÏÄ¾ÀÜÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËµÔÂÔ¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê¡¦ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤ÎÀÐ°æ°ì°°»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Ë¶â¤ò´¬¤«¤ì¡¢¼ó¤ÎÆ°Ì®¤¬ÀÚ¤ì¤ëÀ£Á°¤À¤Ã¤¿Ç¡ÄÊÝ¸î¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÎÞ¤òÎ®¤¹
¡ÚÁêÃÌ¡Û¶á½ê¤Î¸ø±à¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ç¤ò¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£»ß¤á¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÊÁ°¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÆ°Êª¤òµÔÂÔ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤â¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¡ÄÌµÍý¤»¤º·Ù»¡¤ËÂÐ½è°ÍÍê¤ò
¢¦£±¡¡Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¹
Æ°ÊªµÔÂÔ¤Ï¡ÖÆ°Êª¤Î°¦¸îµÚ¤Ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê°Ê²¼¤Ç¤Ï¡ÖÆ°Êª°¦¸îË¡¡×¤ÈÎ¬¾Î¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¤ËÈ³Â§¤¬µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©ÇÉ¤ÊÈÈºá¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª°¦¸îË¡Âè£´£´¾òÂè£±¹à¤Ï¡¢¡Ö°¦¸îÆ°Êª¤ò¤ß¤À¤ê¤Ë»¦¤·¡¢Ëô¤Ï½ý¤Ä¤±¤¿¼Ô¤Ï¡¢£µÇ¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï£µ£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬Äê¾å¤Ï½éÈÈ¤Ç¤â¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë¼Â·º¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡¢½Åºá¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¾òÂè£²¹à¤Ï¡¢°¦¸îÆ°Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ß¤À¤ê¤Ë¡¢¡¤½¤Î¿ÈÂÎ¤Ë³°½ý¤¬À¸¤º¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Ëô¤Ï¤½¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¢µë±Â¼ã¤·¤¯¤Ïµë¿å¤ò¤ä¤á¡¢¹ó»È¤·¡¢¤½¤Î·ò¹¯µÚ¤Ó°ÂÁ´¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì½ê¤Ë¹´Â«¤·¡¢Ëô¤Ï»ôÍÜÌ©ÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯Å¬Àµ¤ò·ç¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç°¦¸îÆ°Êª¤ò»ôÍÜ¤·¼ã¤·¤¯¤ÏÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¿ê¼å¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢£¼«¸Ê¤Î»ôÍÜ¤·¡¢Ëô¤ÏÊÝ´É¤¹¤ë°¦¸îÆ°Êª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Ëô¤ÏÉé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤ÇÓ¤»¤ÄÊª¤ÎÂÏÀÑ¤·¤¿»ÜÀßËô¤ÏÂ¾¤Î°¦¸îÆ°Êª¤Î»àÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¼«¸Ê¤Î´ÉÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ôÍÜ¤·¡¢Ëô¤ÏÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÔÂÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï£±£°£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Ë½è¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¦½ý¹Ô°Ù¤Ï£±¹à¡¢µÔÂÔ¹Ô°Ù¤Ï£²¹à¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö°¦¸îÆ°Êª¡×¤È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆ°Êª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡ÊÆ°Êª°¦¸îË¡£´£´¾ò£´¹à¡Ë¡£
㋐¡¡µí¡¢ÇÏ¡¢ÆÚ¡¢¤á¤óÍÓ¡¢»³ÍÓ¡¢¸¤¡¢Ç¡¢¤¤¤¨¤¦¤µ¤®¡¢·Ü¡¢¤¤¤¨¤Ð¤È¡¢¤¢¤Ò¤ë
㋑¡¡㋐°Ê³°¤Ç¡¢¿Í¤¬ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ÇÓ®ÆýÎà¡¢Ä»ÎàËô¤Ïà¨ÃîÎà¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î
¤³¤ì¤âÀµ³Î¤Ë³Ð¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä²ÈÃÜ¤È¤·¤Æ°ìÈÌÅª¤Ë»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢ÄøÅÙ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ·ï¤Î¡¢¡ÖÇ¤ò¥¨¥¢¥¬¥ó¤Ç·â¤Ä¹Ô°Ù¡×¤Ï¡¢¾åµ¡¤Î¡Ö¤½¤Î¿ÈÂÎ¤Ë³°½ý¤¬À¸¤º¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡×¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Âè£²¹à¤ÎµÔÂÔºá¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥¬¥ó¤ÎÃÆ¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÇ¤ò¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤ê»¦¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Âè£±¹à¤Î»¦½ýºá¤Ë³ºÅö¤·¡¢¤è¤êÈ³Â§¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦£²¡¡µÔÂÔ¹Ô°Ù¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é
µÔÂÔ¹Ô°Ù¤ò»ß¤á¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬Æ°Êª°¦¸îË¡¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤«¤é»ß¤á¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤ò¸Æ¤Ö¤¾¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤´¼«¿È¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢·Ù¹ð¤·¤Æ¤â»ß¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ù»¡¤Ë¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¤ÎÈÈºá¹Ô°Ù¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿»ÝÄÌÊó¤·¡¢ÂÐ½è¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÄÌÊó¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÎäÀÅ¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Æ°Êª°¦¸îË¡¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÄÌÊó¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢È¯¸«¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬Æ°Êª°¦¸îË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦£³¡¡¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡©
Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½¤ËÈÈºá¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½¤ËÈÈºá¤ò¹Ô¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡£²£±£²¾ò¡¢£²£±£³¾ò¡Ë¡£
Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÏÈÈºá¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹Ô°Ù¼Ô¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢ÈÈºá¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢£±¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡¤Îµ¬Äê¤Ï¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë¡Î§¾å¸í¤Ã¤¿ÂáÊá¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÌîÀ¸¤Îµµ¤Ï¡Ö°¦¸îÆ°Êª¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º³¤´ß¤Çµµ¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÆ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸í¤Ã¤¿ÂáÊá¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤Ê¤ªÇ°¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Í¤¬ÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ëà¨ÃîÎà¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ°Êª°¦¸îË¡£´£´¾ò£´¹à£²¹æ¤ÇÆ°Êª°¦¸îË¡¤ÎÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬µÔÂÔ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢µÔÂÔ¼Ô¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤è¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿½ô¡¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°ìÈÌ¿Í¤ÏÌµÍý¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡¢·º»ö»ö·ïÁÜºº¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡´±¤ËÄÌÊó¤·¤ÆÂÐ½è¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¦£´¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎµÔÂÔÆ°²è¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é
¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎµÔÂÔÆ°²è¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎµÔÂÔ¹Ô°Ù¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢ÈÈºá¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·º»ö¹ðÈ¯¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢µÔÂÔÆ°²è¤ò¾Úµò¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£µÔÂÔÆ°²è¤Î¡Ö¤¢¤ê¤«¡×¤ò¼¨¤¹URL¤âÊÝÂ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤òPDF¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢URL¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿PDF¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ëºÝ¤Ë¾Úµò¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³ºÆ°²è¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÔÂÔ¼Ô¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤òËÉ»ß¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¡¢Æ°²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¼Ô¤Ë°ãÈ¿Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐYouTube¤Î¾ì¹ç¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥ê¥·¡¼¾åÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ïºï½ü¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÄä»ßÅù¤Î½èÊ¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏYouTube¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¼êÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ËÆ°ÊªµÔÂÔÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ÊªµÔÂÔÆ°²è¤ÏÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥µ¥¤¥È±¿±Ä¼Ô¤Ë°ãÈ¿Êó¹ð¤ò¤·¤Æ¤âÌµ°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¡¦¹ðÈ¯¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢Æ°ÊªµÔÂÔÆ°²è¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤¬·º»öÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡Â¦¤â¡¢Æ°ÊªµÔÂÔ¤¬ÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇµÔÂÔ¹Ô°Ù¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¾Úµò¤òÊÝÁ´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ÀÐ°æ °ì°°¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤¢¤¡ËµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤ë¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½êÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡£¶áµ¦°ì±ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¦µþÅÔÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¡ÖÆ°Êª¤ÎË¡¤ÈÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈË¡³Ø²ñ¡×²ñ°÷¡£