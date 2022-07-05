¥ä¥¯¥ë¥È»Ë¾åºÇÂ®MÅÀÅô¤Ç¥»¤Ï½ªÀï¥à¡¼¥É¡Ä2°Ì¡¦3°ÌÁÀ¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡ÖCS¤ÎÂçÌäÂê¡×ºÆÇ³
¡Ö¥¨¡¼¥¹µé¤ò¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤â¤¦¡¢¼ê¤À¤Æ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç5µåÃÄ¤ÇÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
µð¿Í¤Ë¶ÛµÞ¥È¥ì¡¼¥ÉµÞÉâ¾å¡ÄÅê¼ê¸Ï³é¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°4¿Í¤Î¼ÂÎÏÇÉ
¡¡3Æü¡¢TBS·Ï¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¡Ê68¡Ë¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£»á¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÁá¤¯¤â¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ÎÅô¤¬¾Ã¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÇÃ»¤Ç8·î12Æü¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê
¡¡³«Ëë¤«¤é¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2Æü¡¢2¥ê¡¼¥°À©°Ê¹ßºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö53¡×¤òÅÀÅô¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎDeNAÀï¤â11-4¤Ç°µ¾¡¡£3°Ì¹Åç¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö51¡×¤È¤·¤¿¡£3Æü»þÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï77»î¹ç¤Ç52¾¡24ÇÔ1Ê¬¤±¤Î¾¡Î¨.684¡£¥·¡¼¥º¥ó98¾¡¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¡¢ºÇÃ»¤Ç8·î12Æü¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡²áµî¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ®Í¥¾¡Æü¤Ï1990Ç¯µð¿Í¤Î9·î8Æü¡£µð¿Í¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢88¾¡42ÇÔ¡¢¾¡Î¨.677¤Ç2°Ì¤Î¹Åç¤Ë22¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë5µåÃÄ¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÊñ°ÏÌÖ¤òÉß¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢Ì¾µå²ñ²ñ°÷¤ÎÉ¾ÏÀ²È¡¦»³ºêÍµÇ·»á¡£
¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï22ºÐ¤Î4ÈÖ¡¦Â¼¾å¤¬»°´§²¦¤ò¤¦¤«¤¬¤¦ÂÇ·âÀ®ÀÓ¡ÊÂÇÎ¨.307¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¡Ë¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢Æ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÌÚ¤ä½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¤â¡¢À¸¤¨È´¤¤Î¼ã¼ê¤¬¥«¥Ð¡¼¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤ÇÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ä¹²¬¡Ê20¡Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤·¤Ö¤È¤¤ÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¤µå¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤¹¤ë¾®ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤¬ÀèÈ¯¤ÎÃæ7Æü¥í¡¼¥Æ¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¹ó½ë¤È¤Ê¤ê¡¢²°³°¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤òËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Â¾µåÃÄ¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥¿¡¼¤Ç¤â30¾¡8ÇÔ1Ê¬¤±¤È¹â¾¡Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡¢¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢Á°½Ð¤ÎÍî¹ç»á¤È¤È¤â¤ËÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¡Ê68¡Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î´Ø¸ý¹¨»á¤«¤é¡Ö¡Ê¥»¤Ï¡Ë1¶¯5¼å¡£¡Ê3°Ì¡Ë¹Åç¤â¡Ê2°Ì¡Ëµð¿Í¤â¡¢3°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÀ©ÅÙ¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º=CS¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÌäÂê¥¢¥ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎCS¤Ï¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â´Å¤¤¡×
¡¡CS¤Ï2004Ç¯¤«¤é¥Ñ¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢07Ç¯¤«¤é¤Ï¥»¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£08Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Á°½Ð¤Î»³ºê»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¾¡Î¨5³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¡Ê41¾¡40ÇÔ¡Ë¤À¤±¡£2°Ìµð¿Í¤ÈºÇ²¼°ÌÃæÆü¤Þ¤Ç¤Ï6.5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â2°Ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£CS¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¶¯¤¤¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥¨¡¼¥¹¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢2°Ì¡¢3°Ì¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆÈÁö¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Ê¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤À¤·¡¢ÌÌÇò¤ß¤Ë¤â·ç¤±¤ë¡£2°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬À±¤òÄÙ¤·¤¢¤¨¤Ð¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¥»³¦¤ÎÃù¶â¤ò´ÝÊú¤¨¤·¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Î¨5³ä¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¹¤é¤¢¤ê¤¦¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡²áµî¡¢¾¡Î¨5³ä°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬CS¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï05Ç¯À¾Éð¡Ê67¾¡69ÇÔ¡Ë¡¢09Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê71¾¡72ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤Ê¤É7ÅÙ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿µåÃÄ¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢17Ç¯¤Ë88¾¡51ÇÔ4Ê¬¤±¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¹Åç¤¬14.5¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿3°ÌDeNA¤ËCS¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Á°½Ð¤Î»³ºê»á¤Ï¡ÖCSÀ©ÅÙ¤Î²þ³×¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö17Ç¯¤äº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿Ç¯¤«¤Ë°ìÅÙ¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£º£Ç¯¡¢¤Þ¤«¤ê´Ö°ã¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥ë¥È¤¬2°Ì°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ËCS¤ÇÇÔ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï143»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£CS¤¬µåÃÄ¤Î±Ä¶ÈÌÌ¤ÇÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤â¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë±¦¤ËÊï¤¨¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢30µåÃÄ¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï12µåÃÄ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤Î6µåÃÄ¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡¢ÆüËÜ°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤â´Å¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¾¡Î¨5³ä°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤¬CS¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¡£¡ã¾¡Î¨5³ä°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏCS½Ð¾ì¸¢¤Ê¤·¡ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎÀþ°ú¤¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡×
¢£¸¢Æ£Çî»á¤â¤«¤Í¤¬¤Í¡ÖCSÇÑ»ßÏÀ¡×¤ò
¡¡CS¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¾ÏÀ²È¤Î¸¢Æ£Çî»á¤¬¤«¤Í¤¬¤Í¡¢Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖËÛÊü¼çµÁ¡×¤ÇÇÑ»ßÏÀ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCS¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡°Ê³°¤Ï2°Ì¤â6°Ì¤â°ì½ï¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ËÌá¤ë¡£¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£2°Ì¤ä3°Ì¤Ç¼ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤Î¼êÏÓ¤¬¥·¥Ó¥¢¤ËººÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£2°ÌÁÀ¤¤¡¢3°ÌÁÀ¤¤¤ÏÄÌÍÑ¤»¤º¡¢½ã¿è¤ËÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡º£µ¨¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÆÈÁö¤¬CSÇÑ»ß¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¡¡