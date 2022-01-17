¡ÖÁ´¤Æ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¡×Æ²°ÂÎ§¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¤¨¤°¤µ
´ã²ÊÄì¹üÀÞ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿PSV¤ÎÆ²°ÂÎ§¡£¸ÅÁã¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤È¤Î»î¹ç¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºòµ¨¤Ï¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Ë¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤òÀï¤Ã¤¿Æ²°Â¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤Õ¤¿¤¿¤Ó¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØNOS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ²°Â¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
Æ²°ÂÎ§¡ÊPSV)
¡Ö¡Ê¥ª¥é¥ó¥À°ÜÀÒÅö½é¤Ï¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡ËÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊPSV¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÇäµÑ¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ë¼«¤é¤Îµï¾ì½ê¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ÏAZÀï¤Ç½é¤á¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¤Ç¡Ë¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¡£
Á´¤Æ¤¬°ã¤¦¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¡£¼«Ê¬¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÉôÊ¬¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÆ²°Â¤ò¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥ó¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥í¥ó¡¦¥ä¥ó¥¹¤Ï¡Ö¥ê¥Ä¤Ï¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾Þ»¿¡£¤Þ¤¿¡¢PSV¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶¯¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¿¤Á¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ²°Â¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥²¥Ã¥Ä¥§¤âÍí¤à¡ªÆ²°ÂÎ§¡¢Éüµ¢Àï¤Ç¤Î¥´¡¼¥ëÌ¤¿ë¥·¡¼¥ó
¤½¤ó¤ÊÆ²°Â¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¸ì¤Ë¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¯¤âÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£