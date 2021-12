TBS系年越し恒例の音楽特番『CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2021→2022』(12月31日午後11:45〜1月1日午前5:00)のタイムテーブルが発表された(※時間帯ごとに50音順)。

番組開始の“いくぜ!2021年忘れ激アツメドレー”では、AI「ハピネス」、Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」、DA PUMP「U.S.A.」、乃木坂46「I see...」、日向坂46「ドレミソラシド」、平井大「Stand by me, Stand by you.」、マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」(※50音順)でスタート。

華々しく新年をスタートする「来たぜ!2022年 新春激アツメドレー」は前半戦&後半戦で大きく盛り上げる。また、TikTokで大人気の曲を集めたメドレーや、番組の人気企画“名曲ライブ!ライブ!”で人気アーティストたちがハラミちゃんとコラボし名曲カバーを披露する。

全アーティストのタイムテーブルは以下のとおり。

■『CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2021→2022』タイムテーブル(※50音順)

▼よる11時台

▽いくぜ!2021年忘れ激アツメドレー

AI「ハピネス」

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」

DA PUMP「U.S.A.」

乃木坂46「I see...」

日向坂46「ドレミソラシド」

平井大「Stand by me, Stand by you.」

マカロニえんぴつ「ブルーベリー・ナイツ」

▼よる12時台

▽来たぜ!2022年 新春激アツメドレー 前半戦

CHEMISTRY「My Gift to You」

DISH//「猫」

BiSH「オーケストラ」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「ちっぽけな勇気」

三浦大知「EXCITE」

Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

緑黄色社会「Mela!」

INI「Rocketeer」

Awesome City Club「勿忘」

JO1「僕らの季節」

Da-iCE「CITRUS」

マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」

LiSA「明け星」

▽来たぜ!2022年 新春激アツメドレー 後半戦

AKB48「ヘビーローテーション」「涙サプライズ!」

川崎鷹也「魔法の絨毯」

櫻坂46「なぜ 恋をして来なかったんだろう?」

Perfume「FLASH」

▼深夜1時台

AI「アルデバラン」

EXIT「なぁ人類〜SUPER STARスペシャルメドレー」

上白石萌音「懐かしい未来」

Creepy Nuts「のびしろ」

櫻坂46「流れ弾」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

DA PUMP「紡 ーTSUMUGIー」

中島美嘉「SYMPHONIA」

乃木坂46「ごめんねFingers crossed」「僕は僕を好きになる」

Perfume「ポリゴンウェイヴ」

日向坂46「ってか」

三浦大知「Le Penseur」

森山直太朗「花」

Little Glee Monster「透明な世界」

▼深夜2時台

▽名曲ライブ!ライブ!新春コラボSP

ハラミちゃん×asmi「未来へ」

ハラミちゃん×河野純喜&與那城奨(JO1)「LOVE LOVE LOVE」

ハラミちゃん×Little Glee Monster「ロマンスの神様」

家入レオ「サブリナ(10th Anniversary Version)」

ウマ娘「うまぴょい伝説」

AKB48「根も葉もRumor」

A.B.C-Z「火花アディクション」

川崎鷹也「カレンダー」

CHEMISTRY「PIECES OF A DREAM feat. mabanua」

DISH//「沈丁花」

NEWS「ReBorn」

Novelbright「seeker」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「エール」

松下洸平「あなた」

milet「Fly High」

Little Black Dress「雨と恋心」

緑黄色社会「Landscape」

▽TikTokメドレー

超ときめき▼宣伝部「すきっ!〜超ver〜」(※▼はハートマーク)

なかねかな「モテすぎて草、誘ってて森」

フレデリック「オドループ」

MAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」

▼深夜3時台

▽2022年 最初のフェスSP

神はサイコロを振らない「タイムファクター」

ザ・クロマニヨンズ「縄文BABY」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

DEAN FUJIOKA「Spin The Planet」

HiHi Jets/ジャニーズJr.「ZENSHIN」

BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Animal」

BE:FIRST「Shining One」

美 少年/ジャニーズJr.「虹の中で」

平井大「題名のない今日」

FANTASTICS from EXILE TRIBE「Drive Me Crazy」

BREAKERZ「SWEET MOONLIGHT」

変態紳士クラブ「YOKAZE」

MAN WITH A MISSION「yoake」

水樹奈々「Red Breeze」

モーニング娘。'22「よしよししてほしいの」

▼深夜4時台▽2022年 最初のフェスSPI Don't Like Mondays.「美しき世界」あかせあかり「恋ノ行方」あたらよ「10月無口な君を忘れる」=LOVE「ズルいよ ズルいね」ウルトラ寿司ふぁいやー「今すぐアナタを愛したい」OWV「UBA UBA」「Roar」Omoinotake「EVERBLUE」ゴールデンボンバー「女々しくて」saji「ハヅキ」TAEKO「Queen Bee」≠ME「まほろばアスタリスク」ハンブレッダーズ「再生」THE BEAT GARDEN「ROMANCE」藤原さくら「mother」FLOW「DICE」MORISAKI WIN「パレード - PARADE」